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Зеленский сделал запрос на встречу с президентом Бразилии Лулой на саммите G7 - СМИ

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Владимир Зеленский подал запрос на встречу с Луисом Инасио Лулой да Силвой во время саммита G7. Лидеры отдалились после противоречивых заявлений Лулы, но контакты возобновились.

Зеленский сделал запрос на встречу с президентом Бразилии Лулой на саммите G7 - СМИ
x.com/LulaOficial

Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита G7, сообщили источники в резиденции президента Бразилии, сообщает G1, пишет УНН.

Детали

"Globonews узнал от членов Дворца Планалту, что Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу с Лулой во время саммита G7", - говорится в публикации.

Хотя они уже встречались лично в Нью-Йорке и говорили по телефону, два лидера отдалились друг от друга с тех пор, как Лула сделал противоречивые заявления, пишет издание.

Однако в прошлом месяце Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что глава МИД страны Мауро Виейра говорил по телефону с украинским коллегой Андреем Сибигой о войне рф против Украины. В тот раз, как указано, он повторил позицию Бразилии о том, что должны быть прямые переговоры между главой кремля владимиром путиным и Президентом Владимиром Зеленским.

Белый дом планирует двусторонние встречи Трампа на саммите G7, где ожидается Зеленский12.06.25, 08:16 • 1486 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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