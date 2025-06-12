Зеленский сделал запрос на встречу с президентом Бразилии Лулой на саммите G7 - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита G7, сообщили источники в резиденции президента Бразилии, сообщает G1, пишет УНН.

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"Globonews узнал от членов Дворца Планалту, что Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу с Лулой во время саммита G7", - говорится в публикации.

Хотя они уже встречались лично в Нью-Йорке и говорили по телефону, два лидера отдалились друг от друга с тех пор, как Лула сделал противоречивые заявления, пишет издание.

Однако в прошлом месяце Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что глава МИД страны Мауро Виейра говорил по телефону с украинским коллегой Андреем Сибигой о войне рф против Украины. В тот раз, как указано, он повторил позицию Бразилии о том, что должны быть прямые переговоры между главой кремля владимиром путиным и Президентом Владимиром Зеленским.

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