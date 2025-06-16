ЦАХАЛ: Ізраїль атакував установки ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану
Київ • УНН
Вночі 16 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила про удари по установках ракет "земля – земля" в центральному Ірані. Раніше ЦАХАЛ заявляв про завершення авіаударів по військових об'єктах Ірану.
У ніч проти 16 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдає ударів по установках ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану. Про це інформує УНН з посиланням на ЦАХАЛ у Тelegram
Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по установках ракет класу "земля – земля" в центральній частині Ірану
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про завершення масштабної хвилі авіаударів по Ірану. Під вогнем опинилися військові об'єкти країни. Водночас Іран у неділю ввечері завдав чергового удару по Ізраїлю.
Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю16.06.25, 00:20 • 802 перегляди