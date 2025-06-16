ЦАХАЛ: Ізраїль атакував установки ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану

У ніч проти 16 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдає ударів по установках ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану. Про це інформує УНН з посиланням на ЦАХАЛ у Тelegram

Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по установках ракет класу "земля – земля" в центральній частині Ірану - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про завершення масштабної хвилі авіаударів по Ірану. Під вогнем опинилися військові об'єкти країни. Водночас Іран у неділю ввечері завдав чергового удару по Ізраїлю.

Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю