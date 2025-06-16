ЦАХАЛ заявив про завершення масштабних авіаударів по місцях виробництва зброї в Ірані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про завершення масштабної хвилі авіаударів по Ірану. Під вогнем опинилися військові об'єкти країни. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛу, видання The Times of Israel.

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Як повідомляє ЦАХАЛ, удари були спрямовані на інфраструктуру, що належить Корпусу вартових ісламської революції, силам "Кудс" та збройним силам Ірану.

Було завдано удару по численних об'єктах з виробництва зброї по всьому Ірану - заявило військове командування.

Нагадаємо, Іран застосував проти Ізраїля сучасні ракети "Емад", "Кадр" і "Хейбар-Шекан" під час ударів по Хайфі та Тель-Авіву, вразивши, зокрема, нафтопереробний завод. У відповідь Ізраїль атакував паливну інфраструктуру поблизу Тегерана та заявив про продовження ударів по іранських ракетних об’єктах.

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