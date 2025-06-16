ЦАХАЛ заявил о завершении масштабных авиаударов по местам производства оружия в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. Под огнем оказались военные объекты страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛа, издание The Times of Israel.

Детали

Как сообщает ЦАХАЛ, удары были направлены на инфраструктуру, принадлежащую Корпусу стражей исламской революции, силам "Кудс" и вооруженным силам Ирана.

Был нанесен удар по многочисленным объектам по производству оружия по всему Ирану - заявило военное командование.

Напомним, Иран применил против Израиля современные ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан" во время ударов по Хайфе и Тель-Авиву, поразив, в частности, нефтеперерабатывающий завод. В ответ Израиль атаковал топливную инфраструктуру вблизи Тегерана и заявил о продолжении ударов по иранским ракетным объектам.

Израиль ликвидировал 14 иранских ученых-ядерщиков: список убитых специалистов