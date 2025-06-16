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ЦАХАЛ заявил о завершении масштабных авиаударов по местам производства оружия в Иране

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Армия Израиля нанесла удары по инфраструктуре КСИР, силам «Кудс» и вооруженным силам Ирана. В ответ на ракетные удары Ирана по Хайфе и Тель-Авиву.

ЦАХАЛ заявил о завершении масштабных авиаударов по местам производства оружия в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. Под огнем оказались военные объекты страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛа, издание The Times of Israel.

Детали

Как сообщает ЦАХАЛ, удары были направлены на инфраструктуру, принадлежащую Корпусу стражей исламской революции, силам "Кудс" и вооруженным силам Ирана.

Был нанесен удар по многочисленным объектам по производству оружия по всему Ирану

- заявило военное командование.

Напомним, Иран применил против Израиля современные ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан" во время ударов по Хайфе и Тель-Авиву, поразив, в частности, нефтеперерабатывающий завод. В ответ Израиль атаковал топливную инфраструктуру вблизи Тегерана и заявил о продолжении ударов по иранским ракетным объектам.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Армия обороны Израиля
Тегеран
Иран
Тель-Авив
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