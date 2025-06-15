Израиль ликвидировал 14 иранских ученых-ядерщиков: список убитых специалистов
Киев • УНН
В результате израильских атак было ликвидировано 14 иранских ученых-ядерщиков. Среди них были ключевые эксперты, работавшие над ядерной программой Ирана.
В результате атак Израиля были уничтожены по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
В Армии обороны Израиля назвали имена 9 ученых, которые работали над ядерной программой Ирана и которые погибли в результате израильских атак. Среди них есть следующие специалисты:
- Ферейдун Аббаси - эксперт по ядерной инженерии;
- Мохаммад Мехди Тегеранчи - эксперт по физике;
- Акбар Моталеби Заде - эксперт по химической инженерии;
- Саид Барджи - эксперт по материаловедению;
- Амир Хассан Фахахи - эксперт по физике;
- Абд аль-Хамид Минушехр - эксперт по физике реакторов;
- Мансур Асгари - эксперт по физике;
- Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни - эксперт по ядерной
инженерии;
- Али Бахуэй Катирими - эксперт по механике.
Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, все погибшие ученые имели многолетний совокупный опыт в разработке ядерного оружия, а также были важными источниками знаний в ядерной программе Ирана. Также там добавили, что эти ученые были преемниками Мохсена Фахризаде, которого называют "отцом иранского ядерного проекта". Он погиб в 2020 году.
Напомним
В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Тогда погиб командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Хаджизаде.
Тегеран не замедлил с ответом и применил против Израиля ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан".
Уже 15 июня Израиль нанес удар по топливному составу в Тегеране и объектам ядерной программы Ирана.