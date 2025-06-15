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Израиль ликвидировал 14 иранских ученых-ядерщиков: список убитых специалистов

Киев • УНН

 • 932 просмотра

В результате израильских атак было ликвидировано 14 иранских ученых-ядерщиков. Среди них были ключевые эксперты, работавшие над ядерной программой Ирана.

Израиль ликвидировал 14 иранских ученых-ядерщиков: список убитых специалистов

В результате атак Израиля были уничтожены по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

В Армии обороны Израиля назвали имена 9 ученых, которые работали над ядерной программой Ирана и которые погибли в результате израильских атак. Среди них есть следующие специалисты:

  • Ферейдун Аббаси - эксперт по ядерной инженерии;
    • Мохаммад Мехди Тегеранчи - эксперт по физике;
      • Акбар Моталеби Заде - эксперт по химической инженерии;
        • Саид Барджи - эксперт по материаловедению;
          • Амир Хассан Фахахи - эксперт по физике;
            • Абд аль-Хамид Минушехр - эксперт по физике реакторов;
              • Мансур Асгари - эксперт по физике;
                • Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни - эксперт по ядерной инженерии;
                  • Али Бахуэй Катирими - эксперт по механике.

                    Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, все погибшие ученые имели многолетний совокупный опыт в разработке ядерного оружия, а также были важными источниками знаний в ядерной программе Ирана. Также там добавили, что эти ученые были преемниками Мохсена Фахризаде, которого называют "отцом иранского ядерного проекта". Он погиб в 2020 году.

                    Напомним

                    В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Тогда погиб командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Хаджизаде.

                    Тегеран не замедлил с ответом и применил против Израиля ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан".

                    Уже 15 июня Израиль нанес удар по топливному составу в Тегеране и объектам ядерной программы Ирана.

                    Евгений Устименко

                    Евгений Устименко

                    Новости Мира
                    Израиль
                    Тегеран
                    Иран
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