Израиль ликвидировал 14 иранских ученых-ядерщиков: список убитых специалистов

В результате атак Израиля были уничтожены по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

В Армии обороны Израиля назвали имена 9 ученых, которые работали над ядерной программой Ирана и которые погибли в результате израильских атак. Среди них есть следующие специалисты:

Ферейдун Аббаси - эксперт по ядерной инженерии;

Мохаммад Мехди Тегеранчи - эксперт по физике;

Акбар Моталеби Заде - эксперт по химической инженерии;

Саид Барджи - эксперт по материаловедению;

Амир Хассан Фахахи - эксперт по физике;

Абд аль-Хамид Минушехр - эксперт по физике реакторов;

Мансур Асгари - эксперт по физике;

Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни - эксперт по ядерной инженерии;

Али Бахуэй Катирими - эксперт по механике.

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, все погибшие ученые имели многолетний совокупный опыт в разработке ядерного оружия, а также были важными источниками знаний в ядерной программе Ирана. Также там добавили, что эти ученые были преемниками Мохсена Фахризаде, которого называют "отцом иранского ядерного проекта". Он погиб в 2020 году.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Тогда погиб командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Хаджизаде.

Тегеран не замедлил с ответом и применил против Израиля ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан".

Уже 15 июня Израиль нанес удар по топливному составу в Тегеране и объектам ядерной программы Ирана.