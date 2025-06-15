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Ізраїль атакував Тегеран: палають паливні склади, уражено ядерні об'єкти (відео)

Київ • УНН

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Вночі 15 червня Ізраїль завдав удару по паливному складу в Тегерані та об'єктах ядерної програми Ірану, спричинивши масштабні пожежі. Підтверджено ураження нафтопереробного заводу та експериментальних лабораторій.

Ізраїль атакував Тегеран: палають паливні склади, уражено ядерні об'єкти (відео)

Ізраїль у ніч на неділю, 15 червня атакував паливний склад у Тегерані, а також кілька об'єктів, пов'язаних з ядерною програмою Ірану, включаючи експериментальні лабораторії. На місці подій виникла пожежа. Про це інформує видання The New York Times (NYT) з посиланням на інформаційну агенцію Tashin, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Ізраїль атакував паливний склад у районі Шахран на півночі Тегерана. Після цього там почалися пожежі.

Міністерство нафти Ірану підтвердило, що паливний та бензиновий склад Шахран був атакований та підпалений під час ізраїльської атаки у суботу ввечері. За словами очевидців, там вирує велика пожежа. Склад, в якому знаходиться не менше 11 резервуарів для зберігання, знаходиться у багатому районі з розкішними висотками

- йдеться у дописі.

Інформаційне агенство Tashin пише, що крім паливного складу, Ізраїль атакував нафтопереробний завод Шахрей на півдні Тегерана, який є одним з найбільших у країні. Аварійні бригади намагалися погасити там пожежу.

За даними NYT, на енергетичних і паливних об'єктах у Тегерані було чутно численні та потужні вибухи.

"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по кількох об'єктах у Тегерані, пов'язаних з ядерною програмою Ірану, включаючи експериментальні лабораторії, повідомили два ізраїльські чиновники оборони, які побажали залишитися анонімними, щоб поділитися конфіденційними оперативними деталями", - пише видання.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. 

Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Йдеться, зокрема, про заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин. 

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по іранському ядерному об'єкту поблизу Ісфахана. Також надходили повідомлення про атаку на ядерний об'єкт Фордо.

Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Йдеться, зокрема, про заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин. 

США не були здивовані ударами Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану – Гегсет14.06.25, 16:58 • 3554 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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