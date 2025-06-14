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США не були здивовані ударами Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану – Гегсет

Київ • УНН

 • 370 перегляди

США готові захищати персонал та інтереси в регіоні. Трамп закликав Іран укласти угоду після ударів Ізраїлю по об'єктах.

США не були здивовані ударами Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану – Гегсет

Міністр оборони Піт Гегсет заявив у суботу, що Сполучені Штати не були заскочені зненацька безпрецедентною хвилею ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану та вищому військовому керівництву цього тижня, а також нещодавньою ескалацією між двома країнами, передає УНН із посиланням на CNN.

"Я б не сказав, що нас справді здивувала якась динаміка цих переговорів. Це триває, але ми уважно стежимо за цим", – сказав Гегсет.

Гегсет сказав, що США добре готові захищати свій персонал та інтереси в регіоні.

"Ми рішуче налаштовані забезпечити безпеку наших людей – наших баз, наших інтересів – і ми продовжуємо стежити за будь-якими силами, які нам знадобляться для цього, можливостями, які нам знадобляться для цього, ми будемо, ми будемо забезпечувати безпеку американців", – сказав Гегсет. "США налаштовані захищати наших людей у ​​регіоні. У нас є значні активи в регіоні".

Гегсет повторив слова президента Трампа, який під час виступу на Fox News у суботу наголосив на перевазі переговорів, але попередив про наслідки продовження агресії. Міністр оборони США заявив, що, незважаючи на загострення напруженості, все ще існує можливість для миру.

"Президент продовжує заявляти, що він віддає перевагу миру. Він віддає перевагу вирішенню цього питання за столом переговорів", – сказав Гегсет. "Іран все ще має такий варіант, але Ізраїль зробив те, що вважав за потрібне, завдавши ударів у цілях самооборони, і, виходячи з того першого дня, вони були досить ефективними".

Іран заявив, що переговори зі США зараз безглузді після ударів Ізраїлю14.06.25, 12:09 • 2648 переглядiв

Президент Трамп закликав Іран укласти угоду після того, як Ізраїль завдав приблизно 200 ударів по іранських ядерних об'єктах, високопоставленим військовим лідерам та науковцям-дослідникам. Це була перша атака в тому, що ізраїльські чиновники назвали частиною масштабної операції проти Ірану.

У відповідь Іран рано в суботу випустив шквал ракет по Ізраїлю, що завершилося ніччю широкомасштабних вибухів та руйнувань як у Тель-Авіві, так і в Тегерані.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Піт Гегсет
Israel
Fox News Channel
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
Тель-Авів
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