Іран заявив, що переговори зі США зараз безглузді після ударів Ізраїлю

Іран заявив, що подальші переговори з США щодо ядерної програми тепер "безглузді" після ударів Ізраїлю, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – сказав речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаеї.

США та Іран мали відновити переговори в Омані в неділю. Хоча коментарі Багаеї ставлять під сумнів їхнє проведення, він не заявив про їх скасування. Президент США Дональд Трамп застеріг Іран у соціальних мережах від необхідності укласти угоду, "поки не пізно".

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, Ізраїль атакував Іран, незважаючи на застереження Трампа. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікуваний удар у відповідь.

У відповідь Іран випустив 150 балістичних ракет по Ізраїлю. Повідомляється про 9 місць ураження.

Внаслідок балістичної атаки Ірану по Ізраїлю загинули троє людей, понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ізраїльські міста зазнали ракетних ударів.