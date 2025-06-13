У ЦАХАЛ оцінюють, що Іран випустив 150 балістичних ракет по Ізраїлю. Кількість поранених зросла до 15 13 червня 2025

За новими оцінками Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), наразі Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Як повідомляють ізраїльські медики, надходили повідомлення про дев'ять місць ураження, де близько 15 людей отримали поранення.

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Командування тилу ЦАХАЛу заявляє, що цивільні особи можуть залишати бомбосховища після обстрілів балістичними ракетами Ірану, але повинні залишатися поблизу них до подальшого повідомлення.

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За даними IRNA, Іран випустив "сотні різних балістичних ракет" у бік Ізраїлю, що Тегеран назвав початком своєї "нищівної відповіді" на ізраїльські атаки в п’ятницю вранці.