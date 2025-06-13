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У ЦАХАЛ оцінюють, що Іран випустив 150 балістичних ракет по Ізраїлю. Кількість поранених зросла до 15 13 червня 2025

Київ • УНН

 • 2490 перегляди

За оцінками ЦАХАЛу, Іран випустив 150 балістичних ракет по Ізраїлю. Повідомляється про 9 місць ураження, де 15 людей отримали поранення.

У ЦАХАЛ оцінюють, що Іран випустив 150 балістичних ракет по Ізраїлю. Кількість поранених зросла до 15

За новими оцінками Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), наразі Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Як повідомляють ізраїльські медики, надходили повідомлення про дев'ять місць ураження, де близько 15 людей отримали поранення.

Додамо

Командування тилу ЦАХАЛу заявляє, що цивільні особи можуть залишати бомбосховища після обстрілів балістичними ракетами Ірану, але повинні залишатися поблизу них до подальшого повідомлення.

Іран заявляє про атаку на "десятки цілей, військових центрів та авіабаз" в Ізраїлі: є поранені13.06.25, 22:09 • 2026 переглядiв

Нагадаємо

За даними IRNA, Іран випустив "сотні різних балістичних ракет" у бік Ізраїлю, що Тегеран назвав початком своєї "нищівної відповіді" на ізраїльські атаки в п’ятницю вранці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Israel
Армія оборони Ізраїлю
Іран
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