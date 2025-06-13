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Калибр (семейство ракет)

В ЦАХАЛ оценивают, что Иран выпустил 150 баллистических ракет по Израилю. Количество раненых возросло до 15 13 июня 2025

Киев • УНН

 • 1846 просмотра

По оценкам ЦАХАЛа, Иран выпустил 150 баллистических ракет по Израилю. Сообщается о 9 местах поражения, где 15 человек получили ранения.

В ЦАХАЛ оценивают, что Иран выпустил 150 баллистических ракет по Израилю. Количество раненых возросло до 15

По новым оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), в настоящее время Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Как сообщают израильские медики, поступали сообщения о девяти местах поражения, где около 15 человек получили ранения.

Добавим

Командование тыла ЦАХАЛа заявляет, что гражданские лица могут покидать бомбоубежища после обстрелов баллистическими ракетами Ирана, но должны оставаться вблизи них до дальнейшего уведомления.

Иран заявляет об атаке на "десятки целей, военных центров и авиабаз" в Израиле: есть раненые13.06.25, 22:09 • 1572 просмотра

Напомним

По данным IRNA, Иран выпустил "сотни различных баллистических ракет" в сторону Израиля, что Тегеран назвал началом своего "сокрушительного ответа" на израильские атаки в пятницу утром.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Израиль
Армия обороны Израиля
Иран
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