В ЦАХАЛ оценивают, что Иран выпустил 150 баллистических ракет по Израилю. Количество раненых возросло до 15 13 июня 2025

По новым оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), в настоящее время Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Как сообщают израильские медики, поступали сообщения о девяти местах поражения, где около 15 человек получили ранения.

Добавим

Командование тыла ЦАХАЛа заявляет, что гражданские лица могут покидать бомбоубежища после обстрелов баллистическими ракетами Ирана, но должны оставаться вблизи них до дальнейшего уведомления.

Иран заявляет об атаке на "десятки целей, военных центров и авиабаз" в Израиле: есть раненые

Напомним

По данным IRNA, Иран выпустил "сотни различных баллистических ракет" в сторону Израиля, что Тегеран назвал началом своего "сокрушительного ответа" на израильские атаки в пятницу утром.