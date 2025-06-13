Иран заявляет об атаке на "десятки целей, военных центров и авиабаз" в Израиле: есть раненые
Киев • УНН
Корпус стражей Исламской революции заявил об ударах по военным объектам Израиля в рамках операции "Истинное обещание 3". Семь человек получили ранения.
Иран совершил атаки на "десятки целей, военных центров и авиабаз", принадлежащих Израилю. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции, передает УНН.
В заявлении указано, что операция получила название "Истинное обещание 3", и что дальнейшие детали будут обнародованы.
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Семь человек получили "легкие и средней тяжести" ранения после иранского удара по границе Тель-Авива и города Рамат-Ган в Израиле, сообщил Эли Бин, руководитель Маген Давид Адом, израильской службы экстренной помощи.
Как сообщает CNN, по словам бывшего посла Израиля Майкла Орена, удары Ирана в ответ "трясут" здания в Израиле. Он добавил, что вместе с семьей сейчас находится в "безопасной комнате".
Орен сказал, что получал предупреждения на свой мобильный телефон перед ударами, чтобы "точно сказали нам, чего ожидать и куда идти, когда ожидаемое прибудет".
"И ожидаемое таки прибыло", – добавил он.
Он отметил эффективность израильского "Железного купола" в предотвращении некоторых иранских ракет.
"Если Иран выпустил по нам 100 ракет, и пять-семь попали, это нормально", – сказал Орен.
Напомним
По данным IRNA, Иран выпустил "сотни различных баллистических ракет" в сторону Израиля, что Тегеран назвал началом своего "сокрушительного ответа" на израильские атаки в пятницу утром.