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Иран заявляет об атаке на "десятки целей, военных центров и авиабаз" в Израиле: есть раненые

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Корпус стражей Исламской революции заявил об ударах по военным объектам Израиля в рамках операции "Истинное обещание 3". Семь человек получили ранения.

Иран заявляет об атаке на "десятки целей, военных центров и авиабаз" в Израиле: есть раненые

Иран совершил атаки на "десятки целей, военных центров и авиабаз", принадлежащих Израилю. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции, передает УНН.

В заявлении указано, что операция получила название "Истинное обещание 3", и что дальнейшие детали будут обнародованы.

Добавим

Семь человек получили "легкие и средней тяжести" ранения после иранского удара по границе Тель-Авива и города Рамат-Ган в Израиле, сообщил Эли Бин, руководитель Маген Давид Адом, израильской службы экстренной помощи.

Как сообщает CNN, по словам бывшего посла Израиля Майкла Орена, удары Ирана в ответ "трясут" здания в Израиле. Он добавил, что вместе с семьей сейчас находится в "безопасной комнате".

Орен сказал, что получал предупреждения на свой мобильный телефон перед ударами, чтобы "точно сказали нам, чего ожидать и куда идти, когда ожидаемое прибудет".

"И ожидаемое таки прибыло", – добавил он.

Он отметил эффективность израильского "Железного купола" в предотвращении некоторых иранских ракет.

"Если Иран выпустил по нам 100 ракет, и пять-семь попали, это нормально", – сказал Орен.

Напомним

По данным IRNA, Иран выпустил "сотни различных баллистических ракет" в сторону Израиля, что Тегеран назвал началом своего "сокрушительного ответа" на израильские атаки в пятницу утром.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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