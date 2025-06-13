Іран заявляє про атаку на "десятки цілей, військових центрів та авіабаз" в Ізраїлі: є поранені

Іран здійснив атаки на "десятки цілей, військових центрів та авіабаз", що належать Ізраїлю. Про це йдеться у заяві Корпусу вартових Ісламської революції, передає УНН.

У заяві зазначено, що операція отримала назву "Справжня обіцянка 3", і що подальші деталі будуть оприлюднені.

Додамо

Семеро людей отримали "легкі та середньої тяжкості" поранення після іранського удару по кордону Тель-Авіва та міста Рамат-Ган в Ізраїлі, повідомив Елі Бін, керівник Маген Давид Адом, ізраїльської служби екстреної допомоги.

Як повідомляє CNN, за словами колишнього посла Ізраїлю Майкла Орена, удари Ірану у відповідь "трясуть" будівлі в Ізраїлі. Він додав, що разом із родиною зараз перебуває у "безпечній кімнаті".

Орен сказав, що отримував попередження на свій мобільний телефон перед ударами, щоб "точно сказали нам, чого очікувати і куди йти, коли очікуване прибуде".

"І очікуване таки прибуло", – додав він.

Він зазначив ефективність ізраїльського "Залізного купола" у запобіганні деяким іранським ракетам.

"Якщо Іран випустив по нас 100 ракет, і п’ять-сім влучили, це нормально", – сказав Орен.

Нагадаємо

За даними IRNA, Іран випустив "сотні різних балістичних ракет" у бік Ізраїлю, що Тегеран назвав початком своєї "нищівної відповіді" на ізраїльські атаки в п’ятницю вранці.