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Іран заявляє про атаку на "десятки цілей, військових центрів та авіабаз" в Ізраїлі: є поранені

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Корпус вартових Ісламської революції заявив про удари по військових об'єктах Ізраїлю в рамках операції "Справжня обіцянка 3". Семеро людей отримали поранення.

Іран заявляє про атаку на "десятки цілей, військових центрів та авіабаз" в Ізраїлі: є поранені

Іран здійснив атаки на "десятки цілей, військових центрів та авіабаз", що належать Ізраїлю. Про це йдеться у заяві Корпусу вартових Ісламської революції, передає УНН.

У заяві зазначено, що операція отримала назву "Справжня обіцянка 3", і що подальші деталі будуть оприлюднені.

Додамо

Семеро людей отримали "легкі та середньої тяжкості" поранення після іранського удару по кордону Тель-Авіва та міста Рамат-Ган в Ізраїлі, повідомив Елі Бін, керівник Маген Давид Адом, ізраїльської служби екстреної допомоги.

Як повідомляє CNN, за словами колишнього посла Ізраїлю Майкла Орена, удари Ірану у відповідь "трясуть" будівлі в Ізраїлі. Він додав, що разом із родиною зараз перебуває у "безпечній кімнаті".

Орен сказав, що отримував попередження на свій мобільний телефон перед ударами, щоб "точно сказали нам, чого очікувати і куди йти, коли очікуване прибуде".

"І очікуване таки прибуло", – додав він.

Він зазначив ефективність ізраїльського "Залізного купола" у запобіганні деяким іранським ракетам.

"Якщо Іран випустив по нас 100 ракет, і п’ять-сім влучили, це нормально", – сказав Орен.

Нагадаємо

За даними IRNA, Іран випустив "сотні різних балістичних ракет" у бік Ізраїлю, що Тегеран назвав початком своєї "нищівної відповіді" на ізраїльські атаки в п’ятницю вранці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Залізний купол
Іран
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