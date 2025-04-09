Железный купол

Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля

Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена в течение выходных, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.