Железный купол

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29235 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент США планирует обратиться к Конгрессу по поводу финансирования новой системы противоракетной обороны. Проект предполагает развертывание космических датчиков и перехватчиков по израильскому образцу.

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США не позволят ХАМАС использовать перемирие для восстановления сил

Госсекретарь США Рубио заявил о недопустимости использования ХАМАСом перемирия для восстановления своих сил. ХАМАС отложил освобождение израильских заложников, что вызвало гнев США и Израиля.

Новости Мира • 12 февраля, 12:18 • 21275 просмотра

Китай строит огромный новый военный командный центр в Пекине - FT

В западной части Пекина началось строительство масштабного военного командного центра площадью более 60 га. По данным разведки США, комплекс будет включать укрепленные бункеры и станет крупнейшим в мире.

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Трамп издал указ, нацеленный на трансгендерных военных

Дональд Трамп подписал указ, требующий пересмотра медицинских стандартов для военнослужащих, в частности трансгендерных лиц. Документ может повлиять на тысячи военных и является частью более широкой инициативы по сворачиванию программ разнообразия.

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Трамп подпишет указ о "Железном куполе" для США - глава Пентагона

Министр обороны США Пит Гегсет объявил о планах создания системы противоракетной обороны по типу израильского "Железного купола". Raytheon и Rafael уже работают над адаптацией системы для территории США.

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Президент: Украине и Европе нужно начать совместное производство систем ПВО

Президент Украины на форуме в Давосе предложил Европе начать совместное производство систем противовоздушной обороны. Зеленский отметил необходимость создания европейского «железного купола».

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"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

Командующий НАТО по трансформации заявил о необходимости иметь оружие для ответа на российскую угрозу. Европа не сможет защититься только оборонительными системами из-за своих размеров.

Война • 27 декабря, 03:43 • 105930 просмотра

Израиль готовит революционную лазерную защиту от ракетных атак за $5 за выстрел

Израиль планирует ввести в эксплуатацию новую лазерную систему Iron Beam в 2025 году. Система сможет уничтожать ракеты и беспилотники за $5 вместо $60 000, которые тратятся на перехват Iron Dome.

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Украина осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля

МИД Украины решительно осудил массированную иранскую ракетную атаку против Израиля 1 октября. Киев поддерживает действия союзников Израиля и призывает защищать украинское небо от российских атак.

политика • 2 октября, 14:04 • 31395 просмотра

Израиль запретил въезд в страну генсеку ООН Гуттеришу

МИД Израиля запретил въезд генсеку ООН Антонио Гуттеришу из-за отсутствия осуждения атаки Ирана. Израиль обвинил Гуттериша в поддержке террористов и отсутствии реакции на действия ХАМАС.

Новости Мира • 2 октября, 11:03 • 14189 просмотра

Израиль перехватил большинство из 180 ракет, запущенных Ираном

Армия обороны Израиля заявила об эффективном перехвате "большого количества" из 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном. США также участвовали в обороне, обнаружив угрозу и перехватив некоторые ракеты.

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ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана

Представитель ЦАХАЛа заявил о продолжении мощных ударов Израиля на Ближнем Востоке. Он подчеркнул эффективность систем ПВО и предупредил о последствиях иранской атаки.

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Иран приостановил полеты в аэропорту Тегерана после ракетного удара по Израилю

Иран временно остановил входящие и исходящие рейсы в международном аэропорту Тегерана после осуществления ракетного удара по Израилю. Это решение принято на фоне угрозы ответа со стороны Израиля.

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Байден приказал военным США сбивать иранские ракеты, запущенные по Израилю - СМИ

Президент США Джо Байден поручил американским войскам помочь Израилю отразить ракетную атаку Ирана. США сыграли важную роль в сбитии иранских ракет во время предыдущего удара 13 апреля.

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Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля: над страной работает «Железный купол»

Иран начал ракетную атаку на Израиль, запустив сотни ракет. Израильская система ПВО «Железный купол» активно работает, по всей стране объявлена воздушная тревога.

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Хезболла осуществила массированный ракетный обстрел северного Израиля

Хезболла выпустила более 50 ракет по северным регионам Израиля с территории Ливана. "Железный купол" активно работает над перехватом данных ракет, местные жители сообщают о десятках сбитых целей.

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Израиль нуждается в оружии, но Вашингтон блокирует поставки-заявление Нетаньяху озадачило Белый дом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США заблокировали поставки оружия, необходимого Израилю для "войны за его существование", но Белый дом, Госдепартамент и Пентагон были озадачены его заявлением и отрицали какую-либо информацию о такой блокаде.

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Евросоюз стремится усилить сотрудничество стран ЕС в сфере обороны - Politico

ЕС стремится взять на себя большую ответственность за безопасность и оборону, включая создание внутреннего оборонного рынка, расширение производственных мощностей, содействие совместным закупкам и финансирование крупных европейских флагманских проектов, таких как щит противовоздушной обороны ЕС и улучшение кибербезопасности.

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Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью

Польша планирует инвестировать 2,55 млрд долларов в укрепление 400-километровой сухопутной границы с Россией и Беларусью в рамках плана "Восточный щит", предусматривающего строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и лесонасаждений, чтобы сделать границу безопасной и непроходимой.

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Премьер Греции поддержал создание европейской системы ПВО по образцу "Железного купола"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола" для коллективной защиты всех стран-членов ЕС от потенциальных угроз.

Новости Мира • 16 мая, 13:46 • 23097 просмотра

Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана

После успешного перехвата массированной ракетной атаки Ирана несколько стран выразили заинтересованность в израильской системе противоракетной обороны "Arrow" из-за ее продемонстрированной эффективности.

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Израиль планирует снять с вооружения ЗРК Patriot - СМИ

Израиль планирует в течение двух месяцев вывести из эксплуатации устаревшие системы противовоздушной обороны Patriot и заменить их более современными системами, такими как David's Sling и Iron Dome.

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Зеленский назвал двойными стандартами сбивание союзниками иранских ракет

Президент Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они демонстрируют двойные стандарты, помогая Израилю сбивать иранские ракеты и беспилотники, но не предоставляя такого же уровня поддержки Украине против российских воздушных атак.

политика • 20 апреля, 14:37 • 58458 просмотра

Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над тем, чтобы повысить способность Украины в сфере противовоздушной обороны.

Война • 17 апреля, 05:52 • 25035 просмотра

Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля

Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена в течение выходных, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

Новости Мира • 15 апреля, 06:32 • 21227 просмотра

Военные США уничтожили 80 беспилотников и 6 ракет, которые летели на Израиль

Во время субботней атаки американские военные уничтожили более 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, направленных из Ирана и Йемена в сторону Израиля.

Война • 15 апреля, 02:05 • 50169 просмотра

В Rheinmetall заявили, что Европа должна разработать свой аналог системы ПВО "Железный купол" - FT

Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, считает, что Европа должна создать собственную версию израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Новости Мира • 20 марта, 11:45 • 28440 просмотра

Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

Группа американских конгрессменов подала законопроект о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов отдельно от финансирования Украины.

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