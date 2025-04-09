Железный купол

Администрация Трампа стремится к созданию системы противоракетной обороны, аналогичной израильскому "Железному куполу". Проект "Золотой купол" требует миллиарды долларов на разработку.
Президент США планирует обратиться к Конгрессу по поводу финансирования новой системы противоракетной обороны. Проект предполагает развертывание космических датчиков и перехватчиков по израильскому образцу.
Госсекретарь США Рубио заявил о недопустимости использования ХАМАСом перемирия для восстановления своих сил. ХАМАС отложил освобождение израильских заложников, что вызвало гнев США и Израиля.
В западной части Пекина началось строительство масштабного военного командного центра площадью более 60 га. По данным разведки США, комплекс будет включать укрепленные бункеры и станет крупнейшим в мире.
Дональд Трамп подписал указ, требующий пересмотра медицинских стандартов для военнослужащих, в частности трансгендерных лиц. Документ может повлиять на тысячи военных и является частью более широкой инициативы по сворачиванию программ разнообразия.
Министр обороны США Пит Гегсет объявил о планах создания системы противоракетной обороны по типу израильского "Железного купола". Raytheon и Rafael уже работают над адаптацией системы для территории США.
Президент Украины на форуме в Давосе предложил Европе начать совместное производство систем противовоздушной обороны. Зеленский отметил необходимость создания европейского «железного купола».
Командующий НАТО по трансформации заявил о необходимости иметь оружие для ответа на российскую угрозу. Европа не сможет защититься только оборонительными системами из-за своих размеров.
Израиль планирует ввести в эксплуатацию новую лазерную систему Iron Beam в 2025 году. Система сможет уничтожать ракеты и беспилотники за $5 вместо $60 000, которые тратятся на перехват Iron Dome.
МИД Украины решительно осудил массированную иранскую ракетную атаку против Израиля 1 октября. Киев поддерживает действия союзников Израиля и призывает защищать украинское небо от российских атак.
МИД Израиля запретил въезд генсеку ООН Антонио Гуттеришу из-за отсутствия осуждения атаки Ирана. Израиль обвинил Гуттериша в поддержке террористов и отсутствии реакции на действия ХАМАС.
Армия обороны Израиля заявила об эффективном перехвате "большого количества" из 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном. США также участвовали в обороне, обнаружив угрозу и перехватив некоторые ракеты.
Представитель ЦАХАЛа заявил о продолжении мощных ударов Израиля на Ближнем Востоке. Он подчеркнул эффективность систем ПВО и предупредил о последствиях иранской атаки.
Иран временно остановил входящие и исходящие рейсы в международном аэропорту Тегерана после осуществления ракетного удара по Израилю. Это решение принято на фоне угрозы ответа со стороны Израиля.
Президент США Джо Байден поручил американским войскам помочь Израилю отразить ракетную атаку Ирана. США сыграли важную роль в сбитии иранских ракет во время предыдущего удара 13 апреля.
Иран начал ракетную атаку на Израиль, запустив сотни ракет. Израильская система ПВО «Железный купол» активно работает, по всей стране объявлена воздушная тревога.
Хезболла выпустила более 50 ракет по северным регионам Израиля с территории Ливана. "Железный купол" активно работает над перехватом данных ракет, местные жители сообщают о десятках сбитых целей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США заблокировали поставки оружия, необходимого Израилю для "войны за его существование", но Белый дом, Госдепартамент и Пентагон были озадачены его заявлением и отрицали какую-либо информацию о такой блокаде.
ЕС стремится взять на себя большую ответственность за безопасность и оборону, включая создание внутреннего оборонного рынка, расширение производственных мощностей, содействие совместным закупкам и финансирование крупных европейских флагманских проектов, таких как щит противовоздушной обороны ЕС и улучшение кибербезопасности.
Польша планирует инвестировать 2,55 млрд долларов в укрепление 400-километровой сухопутной границы с Россией и Беларусью в рамках плана "Восточный щит", предусматривающего строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и лесонасаждений, чтобы сделать границу безопасной и непроходимой.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола" для коллективной защиты всех стран-членов ЕС от потенциальных угроз.
После успешного перехвата массированной ракетной атаки Ирана несколько стран выразили заинтересованность в израильской системе противоракетной обороны "Arrow" из-за ее продемонстрированной эффективности.
Израиль планирует в течение двух месяцев вывести из эксплуатации устаревшие системы противовоздушной обороны Patriot и заменить их более современными системами, такими как David's Sling и Iron Dome.
Президент Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они демонстрируют двойные стандарты, помогая Израилю сбивать иранские ракеты и беспилотники, но не предоставляя такого же уровня поддержки Украине против российских воздушных атак.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над тем, чтобы повысить способность Украины в сфере противовоздушной обороны.
Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена в течение выходных, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.
Во время субботней атаки американские военные уничтожили более 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, направленных из Ирана и Йемена в сторону Израиля.
Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, считает, что Европа должна создать собственную версию израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Группа американских конгрессменов подала законопроект о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов отдельно от финансирования Украины.