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Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
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США не позволят ХАМАС использовать перемирие для восстановления сил

США не позволят ХАМАС использовать перемирие для восстановления сил

Киев  •  УНН

 • 5712 просмотра

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Госсекретарь США Рубио заявил о недопустимости использования ХАМАСом перемирия для восстановления своих сил. ХАМАС отложил освобождение израильских заложников, что вызвало гнев США и Израиля.

С момента вступления в силу перемирия в Газе может наступить переломный момент, когда нельзя допустить, чтобы ХАМАС продолжал использовать свои сети восстановления боевого формирования.

Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на NewsNation и ANSA.

Детали

Нельзя допустить, чтобы палестинское движение ХАМАС использовало перемирие для восстановления и возобновления своей силы. Это перемирие, но это не бессмысленное перемирие. Это не просто перемирие, а перемирие, которое не имеет смысла

- подчеркнул Рубио в интервью NewsNation.

При этом госсекретарь США отметил, что ХАМАС в настоящее время «продолжает использовать свои сети для контрабанды оружия и помощи для себя, чтобы восстановить себя». 

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Также по словам Рубио, Трамп относительно процесса освобождения израильских заложников из ХАМАСа «потерял терпение».

В понедельник стало известно, что ХАМАС объявил об отложении на неопределенный срок следующего освобождения израильских заложников, запланированного в рамках перемирия в Газе. Это вызвало гнев Израиля и президента США Дональда Трампа, - последний угрожал спровоцировать «ад».

Трамп подписал указ о разработке противоракетного щита наподобие израильского "Железного купола"28.01.25, 10:39 • 28275 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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