США не позволят ХАМАС использовать перемирие для восстановления сил
Киев • УНН
Госсекретарь США Рубио заявил о недопустимости использования ХАМАСом перемирия для восстановления своих сил. ХАМАС отложил освобождение израильских заложников, что вызвало гнев США и Израиля.
С момента вступления в силу перемирия в Газе может наступить переломный момент, когда нельзя допустить, чтобы ХАМАС продолжал использовать свои сети восстановления боевого формирования.
Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на NewsNation и ANSA.
Детали
Нельзя допустить, чтобы палестинское движение ХАМАС использовало перемирие для восстановления и возобновления своей силы. Это перемирие, но это не бессмысленное перемирие. Это не просто перемирие, а перемирие, которое не имеет смысла
При этом госсекретарь США отметил, что ХАМАС в настоящее время «продолжает использовать свои сети для контрабанды оружия и помощи для себя, чтобы восстановить себя».
Также по словам Рубио, Трамп относительно процесса освобождения израильских заложников из ХАМАСа «потерял терпение».
В понедельник стало известно, что ХАМАС объявил об отложении на неопределенный срок следующего освобождения израильских заложников, запланированного в рамках перемирия в Газе. Это вызвало гнев Израиля и президента США Дональда Трампа, - последний угрожал спровоцировать «ад».
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