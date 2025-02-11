Трамп: припинення вогню має припинитися в суботу, якщо всі заручники в Газі не будуть звільнені
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про намір ініціювати скасування перемир'я, якщо до наступної суботи не звільнять ізраїльських заручників. ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні умов перемир'я та попередив про можливу затримку звільнення.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що якщо до наступної суботи не будуть звільнені всі ізраїльські заручники, захоплені в секторі Газа, він ініціює скасування перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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На думку ДональдаТрампа, в такому випадку конфлікт може загостритись до ще більших масштабів.
Трамп підкреслив, що рішення щодо припинення вогню залишається за Ізраїлем, і він готовий обговорити це питання з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Між тим, представники ХАМАС заявили, що Ізраїль порушив умови перемир'я і попередили про можливість затримки звільнення заручників, яке було заплановане на наступну суботу.
Перемир'я між сторонами, яке вступило в силу 19 січня, мало діяти до початку березня, тобто ще приблизно до шести тижнів.
Нетаньягу ініціює консультації з безпеки після заяви ХАМАС про звільнення заручників11.02.25, 01:56 • 25611 переглядiв