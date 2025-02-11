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Нетаньягу ініціює консультації з безпеки після заяви ХАМАС про звільнення заручників

Київ • УНН

 • 25611 перегляди

ХАМАС призупинив звільнення ізраїльських заручників, звинувачуючи Ізраїль у порушенні умов перемир'я. Ізраїль підвищує бойову готовність армії, а переговорники відсутні в Катарі для обговорення продовження угоди.

Ізраїльський прем'єр ініціює консультації з безпеки після заяви ХАМАС про звільнення заручників. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

На тлі цього рішення ізраїльський уряд вжив низку термінових заходів. Міністр оборони розпорядився підвищити рівень бойової готовності армії, а засідання кабінету міністрів безпеки, заплановане на понеділок, було перенесено на вівторок. Ситуація загострюється через відсутність офіційних ізраїльських переговорників у Катарі, де мало б обговорюватися можливе продовження угоди.

Політична ситуація в Ізраїлі залишається нестабільною, оскільки керівництво країни розглядає різні варіанти подальших дій. Прем’єр-міністр останнім часом не виключав можливості відновлення військових операцій у секторі Газа. Тим часом міжнародні партнери висловлюють занепокоєння через ризик ескалації конфлікту та закликають сторони дотримуватися досягнутих домовленостей.

У той же час ХАМАС заявляє про свою готовність повернутися до графіка звільнення заручників за умови виконання зобов’язань Ізраїлем. Така заява була зроблена з метою тиску на посередників, які, за твердженнями угруповання, мають вплинути на дії ізраїльської сторони. Тим не менш, достеменно невідомо, чи призведе це до фактичного повернення до виконання домовленостей чи стане передумовою для подальших ускладнень у переговорному процесі.

Нагадаємо

Терористичне угруповання ХАМАС оголосило про затримку запланованого звільнення ізраїльських заручників, мотивуючи своє рішення нібито порушенням умов перемир’я з боку Ізраїлю.

ХАМАС призупинив звільнення заручників, звинувативши Ізраїль10.02.25, 18:59 • 24541 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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izrailІзраїль
katarКатар
sektor-hazaСектор Газа

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