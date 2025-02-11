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Нетаньяху инициирует консультации по безопасности после заявления ХАМАС об освобождении заложников

Нетаньяху инициирует консультации по безопасности после заявления ХАМАС об освобождении заложников

Киев  •  УНН

 • 687 просмотра

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ХАМАС приостановил освобождение израильских заложников, обвиняя Израиль в нарушении условий перемирия. Израиль повышает боевую готовность армии, а переговорщики отсутствуют в Катаре для обсуждения продления соглашения.

Израильский премьер инициирует консультации по безопасности после заявления ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

На фоне этого решения израильское правительство приняло ряд срочных мер. Министр обороны распорядился повысить уровень боевой готовности армии, а заседание кабинета министров безопасности, запланированное на понедельник, было перенесено на вторник. Ситуация обостряется из-за отсутствия официальных израильских переговорщиков в Катаре, где должно было бы обсуждаться возможное продление соглашения.

Политическая ситуация в Израиле остается нестабильной, поскольку руководство страны рассматривает различные варианты дальнейших действий. Премьер-министр в последнее время не исключал возможности возобновления военных операций в секторе Газа. Между тем международные партнеры выражают обеспокоенность из-за риска эскалации конфликта и призывают стороны придерживаться достигнутых договоренностей.

В то же время ХАМАС заявляет о своей готовности вернуться к графику освобождения заложников при условии выполнения обязательств Израилем. Такое заявление было сделано с целью давления на посредников, которые, по утверждениям группировки, должны повлиять на действия израильской стороны. Тем не менее, доподлинно неизвестно, приведет ли это к фактическому возвращению к выполнению договоренностей или станет предпосылкой для дальнейших осложнений в переговорном процессе.

Напомним,

Террористическая группировка ХАМАС объявила о задержке запланированного освобождения израильских заложников, мотивируя свое решение якобы нарушением условий перемирия со стороны Израиля.

ХАМАС приостановил освобождение заложников, обвинив Израиль10.02.25, 18:59 • 18030 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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