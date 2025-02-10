ХАМАС приостановил освобождение заложников, обвинив Израиль
Киев • УНН
ХАМАС отказался от запланированного на 15 февраля обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Террористы обвинили Израиль в блокировании гуманитарной помощи и препятствовании возвращению жителей северной Газы.
Террористическая группировка ХАМАС объявила об отмене освобождения следующей группы израильских заложников. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.
Детали
Новый обмен заложников на палестинских заключенных должен был состояться в субботу, 15 февраля.
В ХАМАС заявили, что приняли такое решение из-за якобы нарушения мирных договоренностей со стороны Израиля.
В частности, боевики обвинили израильскую сторону в препятствовании возвращению жителей северной части сектора Газа в свои дома, а также в блокировании гуманитарной помощи.
Напомним
Мирное соглашение между ХАМАС и Израилем вступило в силу 19 января. На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС обязался освободить 33 заложника, а Израиль - выпустить более 1900 заключенных и начать постепенный отвод войск из сектора Газа.
9 февраля Израиль заявил, что в рамках своих обязательств вывел войска из коридора Нецарим, который разделяет центральную часть сектора Газа.