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Ізраїль залишив коридор Нецарім: що відбувається у секторі Газа

Ізраїль залишив коридор Нецарім: що відбувається у секторі Газа

Київ • УНН

 • 26609 перегляди

Ізраїльські війська повністю вийшли з коридору Нецарім, який розділяв сектор Газа на дві частини. Близько 500 тисяч палестинців вже повертаються до своїх домівок на півночі анклаву.

Ізраїль завершив вихід зі стратегічного коридору Нецарім у секторі Газа, що розділяв територію на дві частини. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Це стало частиною реалізації угоди про припинення вогню між ізраїльською стороною та угрупованням ХАМАС.

Після відступу ізраїльських військ сотні тисяч палестинців скористалися можливістю перетнути територію, повертаючись до своїх домівок у зруйнованій північній частині анклаву. Дорогу долали як пішки, так і на транспорті. Однак ситуація в регіоні залишається напруженою: людям доводиться проходити контрольні пункти та долати наслідки 15-місячного бомбардування.

Коридор, який отримав назву Нецарім на честь ізраїльського поселення, ліквідованого ще у 2005 році, був створений як стратегічний маршрут для контролю переміщень у Газі.

ХАМАС оголосив, що повний вихід ізраїльських військ з Нецаріму є перемогою для палестинського народу. Натомість ізраїльська сторона поки що не підтвердила завершення виведення сил, проте журналісти на місці повідомляють про відсутність військових на контрольних пунктах у неділю.

За даними Управління ЗМІ уряду Гази, лише за перші три доби після відкриття коридору близько 500 тисяч палестинців вирушили на північ анклаву. Тим часом Ізраїль продовжує контролювати кордони Гази з Єгиптом та своєю територією, а контрольно-пропускні пункти залишаються під наглядом єгипетських і катарських посередників.

ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських військових-заручниць після 477 днів полону25.01.25, 12:16 • 30055 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
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