Ізраїль залишив коридор Нецарім: що відбувається у секторі Газа

Ізраїль завершив вихід зі стратегічного коридору Нецарім у секторі Газа, що розділяв територію на дві частини. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Це стало частиною реалізації угоди про припинення вогню між ізраїльською стороною та угрупованням ХАМАС.

Після відступу ізраїльських військ сотні тисяч палестинців скористалися можливістю перетнути територію, повертаючись до своїх домівок у зруйнованій північній частині анклаву. Дорогу долали як пішки, так і на транспорті. Однак ситуація в регіоні залишається напруженою: людям доводиться проходити контрольні пункти та долати наслідки 15-місячного бомбардування.

Коридор, який отримав назву Нецарім на честь ізраїльського поселення, ліквідованого ще у 2005 році, був створений як стратегічний маршрут для контролю переміщень у Газі.

ХАМАС оголосив, що повний вихід ізраїльських військ з Нецаріму є перемогою для палестинського народу. Натомість ізраїльська сторона поки що не підтвердила завершення виведення сил, проте журналісти на місці повідомляють про відсутність військових на контрольних пунктах у неділю.

За даними Управління ЗМІ уряду Гази, лише за перші три доби після відкриття коридору близько 500 тисяч палестинців вирушили на північ анклаву. Тим часом Ізраїль продовжує контролювати кордони Гази з Єгиптом та своєю територією, а контрольно-пропускні пункти залишаються під наглядом єгипетських і катарських посередників.

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