Израиль оставил коридор Нецарим: что происходит в секторе Газа

Израиль завершил выход из стратегического коридора Нецарим в секторе Газа, который разделял территорию на две части. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Это стало частью реализации соглашения о прекращении огня между израильской стороной и группировкой ХАМАС.

После отступления израильских войск сотни тысяч палестинцев воспользовались возможностью пересечь территорию, возвращаясь в свои дома в разрушенной северной части анклава. Дорогу преодолевали как пешком, так и на транспорте. Однако ситуация в регионе остается напряженной: людям приходится проходить контрольные пункты и преодолевать последствия 15-месячной бомбардировки.

Коридор, получивший название Нецарим в честь израильского поселения, ликвидированного еще в 2005 году, был создан как стратегический маршрут для контроля перемещений в Газе.

ХАМАС объявил, что полный выход израильских войск из Нецарима является победой для палестинского народа. Зато израильская сторона пока не подтвердила завершение вывода сил, однако журналисты на месте сообщают об отсутствии военных на контрольных пунктах в воскресенье.

По данным Управления СМИ правительства Газы, только за первые трое суток после открытия коридора около 500 тысяч палестинцев отправились на север анклава. Тем временем Израиль продолжает контролировать границы Газы с Египтом и своей территорией, а контрольно-пропускные пункты остаются под наблюдением египетских и катарских посредников.

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