Трамп: прекращение огня должно прекратиться в субботу, если все заложники в Газе не будут освобождены

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что если до следующей субботы не будут освобождены все израильские заложники, захваченные в секторе Газа, он инициирует отмену перемирия между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает AP, передает УНН.

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По мнению Дональда Трампа, в таком случае конфликт может обостриться до еще больших масштабов.

Трамп подчеркнул, что решение о прекращении огня остается за Израилем, и он готов обсудить этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Между тем, представители ХАМАС заявили, что Израиль нарушил условия перемирия и предупредили о возможности задержки освобождения заложников, которое было запланировано на следующую субботу.

Перемирие между сторонами, которое вступило в силу 19 января, должно было действовать до начала марта, то есть еще примерно до шести недель.

Нетаньяху инициирует консультации по безопасности после заявления ХАМАС об освобождении заложников