Трамп: прекращение огня должно прекратиться в субботу, если все заложники в Газе не будут освобождены
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении инициировать отмену перемирия, если до следующей субботы не освободят израильских заложников. ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий перемирия и предупредил о возможной задержке освобождения.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что если до следующей субботы не будут освобождены все израильские заложники, захваченные в секторе Газа, он инициирует отмену перемирия между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
По мнению Дональда Трампа, в таком случае конфликт может обостриться до еще больших масштабов.
Трамп подчеркнул, что решение о прекращении огня остается за Израилем, и он готов обсудить этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Между тем, представители ХАМАС заявили, что Израиль нарушил условия перемирия и предупредили о возможности задержки освобождения заложников, которое было запланировано на следующую субботу.
Перемирие между сторонами, которое вступило в силу 19 января, должно было действовать до начала марта, то есть еще примерно до шести недель.
Нетаньяху инициирует консультации по безопасности после заявления ХАМАС об освобождении заложников11.02.25, 01:56 • 8807 просмотров