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США не дозволять ХАМАС використати перемир'я для відновлення сил

США не дозволять ХАМАС використати перемир'я для відновлення сил

Київ • УНН

 • 21247 перегляди

Держсекретар США Рубіо заявив про неприпустимість використання ХАМАСом перемир'я для відновлення своїх сил. ХАМАС відклав звільнення ізраїльських заручників, що викликало гнів США та Ізраїлю.

З моменту вступу в силу перемир'я в Газі може настати переломний момент, коли не можна допустити, щоб ХАМАС продовжував використовувати свої мережі відновлення бойового формування.

Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на NewsNation та ANSA.

Деталі

Не можна допустити, щоб палестинський рух ХАМАС використав перемир'я для відновлення і відновлення своєї сили. Це перемир'я, але це не безглузде перемир'я. Це не просто перемир'я, а перемир'я, яке не має сенсу

- наголосив Рубіо в інтерв'ю NewsNation.

При цьому держсекретар США зазначив, що ХАМАС наразі "продовжує використовувати свої мережі для контрабанди зброї та допомоги для себе, щоб відновити себе". 

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Також за словами Рубіо, Трамп щодо процесу звільнення ізраїльських заручників з ХАМАСу "втратив терпіння".

У понеділок стало відомо, що ХАМАС оголосив про відкладення на невизначений термін наступного звільнення ізраїльських заручників, запланованого в рамках перемир’я в Газі. Це викликало гнів Ізраїлю та президента США Дональда Трампа, - останній погрожував спровокувати "пекло".

Трамп підписав указ про розробку протиракетного щита на зразок ізраїльського "Залізного купола"28.01.25, 10:39 • 28431 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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