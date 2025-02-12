США не дозволять ХАМАС використати перемир'я для відновлення сил

З моменту вступу в силу перемир'я в Газі може настати переломний момент, коли не можна допустити, щоб ХАМАС продовжував використовувати свої мережі відновлення бойового формування.

Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на NewsNation та ANSA.

Деталі

Не можна допустити, щоб палестинський рух ХАМАС використав перемир'я для відновлення і відновлення своєї сили. Це перемир'я, але це не безглузде перемир'я. Це не просто перемир'я, а перемир'я, яке не має сенсу - наголосив Рубіо в інтерв'ю NewsNation.

При цьому держсекретар США зазначив, що ХАМАС наразі "продовжує використовувати свої мережі для контрабанди зброї та допомоги для себе, щоб відновити себе".

Також за словами Рубіо, Трамп щодо процесу звільнення ізраїльських заручників з ХАМАСу "втратив терпіння".

У понеділок стало відомо, що ХАМАС оголосив про відкладення на невизначений термін наступного звільнення ізраїльських заручників, запланованого в рамках перемир’я в Газі. Це викликало гнів Ізраїлю та президента США Дональда Трампа, - останній погрожував спровокувати "пекло".

Трамп підписав указ про розробку протиракетного щита на зразок ізраїльського "Залізного купола"