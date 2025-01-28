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Трамп підписав указ про розробку протиракетного щита на зразок ізраїльського "Залізного купола"

Трамп підписав указ про розробку протиракетного щита на зразок ізраїльського "Залізного купола"

Київ • УНН

 • 28431 перегляди

Президент США підписав розпорядження про будівництво нової системи протиракетної оборони за зразком ізраїльської. Проект включає розгортання космічних датчиків та перехоплювачів для захисту від ракетних загроз.

За словами президента США, має бути розпочато будівництво найсучаснішого щита протиракетної оборони.

Передає УНН із посиланням на сайт Білого дому.

 Дональд Трамп наказав побудувати протиракетний щит "Залізний купол" для Сполучених Штатів, подібний до того, який використовує Ізраїль для перехоплення тисяч ракет.

На сайті Білого дому опубліковано розпорядження та зазначена мета:

Оскільки Загроза атаки балістичними, гіперзвуковими та крилатими ракетами та іншими передовими повітряними атаками залишається найбільш катастрофічною загрозою, адміністрація Білого дому вважає необхідним негайно розпочати будівництво найсучаснішого протиракетного щита "Залізний купол.

Президент Рональд Рейган намагався побудувати ефективний захист від ядерних атак, і хоча ця програма призвела до багатьох технологічних досягнень, вона була скасована до того, як її мета була реалізована. 

- ідеться у розпоряджені.

Вказується, що Сполучені Штати вийшли з Договору про протиракетну оборону в 2002 році та розпочали розробку обмеженої внутрішньої протиракетної оборони.

Водночас офіційна політика протиракетної оборони Сполучених Штатів зводиться лише до того, щоб випереджати загрози з боку країн-ізгоїв і випадкових або несанкціонованих запусків ракет.

За останні 40 років загроза від стратегічної зброї наступного покоління не зменшилася, а стала більш інтенсивною та складною завдяки розробці рівними та близькими супротивниками систем доставки наступного покоління 

- наголошується у документі.

Відповідно до цього, розділом Політика визначено сприяння у досягненні "миру через силу".

Політика Сполучених Штатів полягає в наступному:

  • Сполучені Штати забезпечуватимуть спільний захист своїх громадян і нації шляхом розгортання та підтримки протиракетного щита нового покоління;
    • Також Сполучені Штати гарантуватимуть свою безпечну здатність до другого удару.

      У документ викладено пункти щодо реалізації проєкту.

      В ньому зокрема йдеться про такі пункти, як:

      • Прискорення розгортання шару космічних датчиків стеження за гіперзвуковими і балістичними ракетами;
        • Розробка і розгортання поширених перехоплювачів космічного базування;
          • Розгортання засобів перехоплення, а також захисного шару космічної архітектури винищувачів та засобів для відбиття ракетних атак до запуску і на етапі розгону;
            • Розробка та розгортання засобів поразки ракетних атак до запуску та на етапі розгону.

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              Напередодні Дональд Трамп наголосив:

              Ми повинні негайно розпочати будівництво найсучаснішого протиракетного щита "Залізний купол

              - заявив він на зустрічі законодавцями-республіканцями у Флориді.

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              Президент США Дональд Трамп налаштований завершити війну в Україні за 100 днів, використовуючи рішучі методи тиску на росію. Йдеться про вимоги, економічні санкції, шантаж і можливість залучити Китай для впливу на путіна. Американська сторона окреслює, що час вирішувати конфлікт для росії обмежений.

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