План Трампа для завершення війни в Україні: що відомо про методи тиску на рф

Президент США Дональд Трамп налаштований завершити війну в Україні за 100 днів, використовуючи рішучі методи тиску на росію. Йдеться про вимоги, економічні санкції, шантаж і можливість залучити Китай для впливу на путіна. Американська сторона окреслює, що час вирішувати конфлікт для росії обмежений.

Політолог Тарас Загородній у коментарі УНН заявив, що завершення війни за 100 днів може бути реальним, судячи з того, як рішуче почав діяти Трамп та як він веде перемовини.

По-перше, це 100 днів не для Келлога (спецпредставника Трампа Кіта Келлога –ред.), це 100 днів для росіян. Далі Трамп пішов на відвертий виклик росіянам. Те, що він заявив, я вважаю, було зверненням не до путіна, а до російських еліт. Його посил можна сформулювати так: "Прибирайте цього психа, а далі будемо говорити – пояснив Тарас Загородній.

Політолог зазначив, що Трамп у своєму зверненні кілька разів принизив путіна та показав, що його держава – ніщо, а він йому не партнер, а начальник.

"Трамп сказав, що ніяких перемог у СРСР не було у Другій світовій війні. Він знає, що це для путіна дуже болюча тема", – додав політолог.

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Далі Трамп сказав, що зробить для росії послугу, тобто зупинить "їхню катастрофу", зазначив Загородній. А потім президент США почав відверто шантажувати, заявивши, що якщо путін не приїде і не закінчить війну, то тоді буде ще гірше.

"А якщо путін приїде на зустріч до Трампа, то він може вже не повертатися до москви, бо його схоплять у будь-якому разі. Наступного дня Трамп нагадав, що потрібно знижувати ціну на нафту, а це катастрофа для російської економіки", – розповів Загородній.

За словами політолога, якщо Трамп такими темпами реалізовуватиме свої 100 днів, то завершення війни можливе.

Загородній зазначив, що президент США змусить російську сторону виконувати вимоги, але Україна теж повинна збільшувати вимоги, а не просто зупинити росіян.

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Про це Зеленський дуже правильно говорить, що потрібно розмовляти з ними з позиції 24 лютого, з цієї лінії. І я впевнений, що скоро він скаже: нехай забирають манатки і виходять з території України. Тому що є мирний план Зеленського, проголосований в ООН, Генеральній Асамблеї. Там є вимоги до росії – репарації, вихід, за що голосували і Сполучені Штати Америки, і все інше. Тому, зважаючи на рішучість Трампа, я вже починаю в це вірити – сказав політолог.

За його словами, Трамп розуміє, що немає сенсу розмовляти з путіним про щось. "Фактично, він поставив ультиматум російським елітам, і це дуже добре", – додав Загородній.

Загородній відповів, що не має значення, коли буде реакція від рф. Трамп може поставити ультиматум у будь-який момент і одразу перейти до дій та шантажувати, наприклад, зниженням ціни на нафту.

Політолог зазначив, що зниження цін на нафту Трампу потрібне не лише через росію, а й для індустріалізації економіки та зниження інфляції в США. Тому в такій ситуації американська сторона чекати нікого не буде.

Загородній пояснив, що якщо Трамп помітить, що росія не реагує на його вимоги, то він одразу пояснить, чим це їй загрожуватиме. Трамп постійно чинитиме тиск.

"Наприклад, президент США наразі висилає мігрантів із США, серед яких діти російської еліти, які "мучаться", живучи в Америці. А хто сказав, що їх не можна зібрати в один літак, щоб вони не "мучилися у цій клятій Америці" й полетіли, наприклад, назад до себе в "квітучу росію"? Наприклад, донька лаврова чи інші. Думаю, за певних обставин це можливо", – припустив політолог.

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На думку експерта, наступним етапом у стратегії Трампа може стати посилення тиску на Китай, аби залучити його до вирішення конфлікту з росією. Одним із методів такого тиску може стати введення мит на китайські товари. Спершу мита можуть становити 10%, що стане сигналом для Пекіна до активніших дій. У разі відсутності прогресу цей відсоток може зрости до 15%.

Така стратегія спрямована на змушення Китаю вплинути на росію, використовуючи власні важелі впливу.

Китай може виявитися ключовим посередником, здатним посилити економічний і політичний тиск на кремль.

Цей підхід є частиною загальної політики США, зазначає Загородній, яка відображає їхню роль світового лідера. З 1945 року американська політика часто базувалася на використанні сили й жорстких заходів для збереження демократії у вільному світі. Політолог нагадав, що конфлікти в Кореї, В’єтнамі, Лаосі та інших регіонах підтверджують цю тенденцію. Трамп, продовжуючи цю лінію, не зупиниться перед жорсткими діями, навіть якщо це спричинить звинувачення в "імперіалізмі".

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Тарас Загородній вважає, що, якщо росія й надалі відмовлятиметься від поступок, її економічне становище може ще більше ускладнитися.

На цьому тлі Трамп, ймовірно, нарощуватиме свої вимоги до росії. Зокрема, він може наполягати на тому, щоб росіяни виплатили 300 мільярдів доларів репарацій зі своїх заморожених рахунків.

Як зазначає Загородній, Трамп має час і можливості для таких дій.

Однак ключове питання полягає у тому, чи буде політична воля використовувати ці можливості. Американці можуть "вичавити" з росії все, що завгодно. Якщо кремль наважиться вести війни без правил, США здатні відповісти у схожий спосіб.

Загородній підкреслює, що Трамп уже натякає на такий сценарій: російська інфраструктура може бути зруйнована настільки, що її неможливо буде відновити. Це можуть зробити невідомі особи, і не обов’язково українці, — причому цинічно та ефективно.

Крім того, Сполучені Штати здатні повністю "вимкнути" росію від світу.

Щодо ймовірних перемовин між США та росією без участі України, Загородній зазначає, що ризиків у цьому немає. Президент України діє правильно: він наполягає на тому, щоб спочатку українська сторона зустрічалася з Трампом, а вже потім проводилися тристоронні переговори. При цьому росія, як і раніше, не налаштована вести діалог з українцями.

На думку Загороднього, це дозволяє Зеленському зайняти сильнішу позицію. Він зможе аргументувати, що росіяни уникають перемовин і вимагатиме більшого втручання з боку США, зокрема через надання Україні додаткової зброї.

Доповнення

Своєю чергою посол України в США Оксана Маркарова у Facebook вказала, що інформація про розробку США плану, щоб завершити війну росії проти України за 100 днів є фейковою. "Для мене було очевидно, що це - вкид, щойно я побачила, що план має привести до чогось до 9 травня. Немає такої дати в історичному та інформаційному просторі США взагалі", - наголосила Маркарова.

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