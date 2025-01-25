путін сигналізує росіянам, що навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому - ISW

російський диктатор володимир путін продовжує подавати сигнали як своїй внутрішній, так і світовій аудиторії, що він не зацікавлений у мирних переговорах без виконання його вимог. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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ISW зазначає, що путін, імовірно, використав своє інтерв’ю з пропагандистом павлом зарубіним на російському державному телебаченні для сигналу російському суспільству, що "росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом і що війна навряд чи скоро закінчиться".

Окрім того, як повідомляється, путін також адресував це повідомлення підгрупі російських еліт, які хочуть, щоб війна закінчилася, і, імовірно, має намір цим інтерв'ю заглушити будь-які запитання російських еліт щодо термінів війни та її розв'язання, встановлених путіним.

путін та інші кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що вони готові вести переговори щодо України зі Сполученими Штатами або іншими посередниками, утім досі не продемонстрували жодної готовності вести переговори з Україною або піти на компроміс щодо вимог путіна, вказали аналітики.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії до переговорів щодо України.

В ОП різко відреагували на спроби путіна домовитися про Україну без України, вказавши, що цього не буде.