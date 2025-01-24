Цього не буде: в ОП різко відреагували на спроби путіна домовитися про Україну без України

російський диктатор володимир путін намагається просувати ідею переговорів із США. І прагне говорити про Україну - без України. Так на заяви господаря кремля відреагував голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

"путін намагається просувати ідею переговорів із США. Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде", - написав Єрмак.

За його словами, путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть.

"Так це не працює в сучасному світі", - резюмував Єрмак.

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