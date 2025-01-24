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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Этого не будет: в ОП резко отреагировали на попытки путина договориться об Украине без Украины

Этого не будет: в ОП резко отреагировали на попытки путина договориться об Украине без Украины

Киев  •  УНН

 • 2573 просмотра

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Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал заявления путина о переговорах с США о судьбе Украины без ее участия. Ермак отметил, что такой формат переговоров невозможен в современном мире.

российский диктатор владимир путин пытается продвигать идею переговоров с США. И стремится говорить об Украине - без Украины. Так на заявления хозяина кремля отреагировал глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

"путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины. Этого не будет", - написал Ермак.

По его словам, путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут.

"Так это не работает в современном мире", - резюмировал Ермак.

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине23.01.25, 19:33 • 141935 просмотров

Ранее

российский диктатор владимир путин заявил, что рф готова к переговорам по Украине.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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