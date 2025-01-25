путин сигнализирует россиянам, что вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем - ISW
Киев • УНН
ISW: путин использовал интервью на гостелевидении, чтобы показать незаинтересованность в мирных переговорах без выполнения его требований.
российский диктатор владимир путин продолжает подавать сигналы как своей внутренней, так и мировой аудитории, что он не заинтересован в мирных переговорах без выполнения его требований. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
ISW отмечает, что путин, вероятно, использовал свое интервью с пропагандистом павлом зарубиным на российском государственном телевидении для сигнала российскому обществу, что "россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время и что война вряд ли скоро закончится".
Кроме того, как сообщается, путин также адресовал это сообщение подгруппе российских элит, которые хотят, чтобы война закончилась, и, вероятно, намерен этим интервью заглушить любые вопросы российских элит относительно сроков войны и ее развязывания, установленных путиным.
путин и другие кремлевские чиновники неоднократно заявляли, что они готовы вести переговоры по Украине с Соединенными Штатами или другими посредниками, впрочем до сих пор не продемонстрировали никакой готовности вести переговоры с Украиной или пойти на компромисс относительно требований путина, указали аналитики.
Напомним
Ранее УНН писал, что российский диктатор владимир путин заявил о готовности россии к переговорам по Украине.
В ОП резко отреагировали на попытки путина договориться об Украине без Украины, указав, что этого не будет.