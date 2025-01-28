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План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Киев  •  УНН

 • 23592 просмотра

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Трамп намерен использовать жесткие методы давления на россию для завершения войны в Украине в течение 100 дней. План включает экономические санкции, шантаж и возможное привлечение Китая для влияния на путина.

Президент США Дональд Трамп настроен завершить войну в Украине за 100 дней, используя решительные методы давления на россию. Речь идет о требованиях, экономических санкциях, шантаже и возможности привлечь Китай для влияния на путина. Американская сторона определяет, что время решать конфликт для россии ограничено.

Политолог Тарас Загородний в комментарии УНН заявил, что завершение войны за 100 дней может быть реальным, судя по тому, как решительно начал действовать Трамп и как он ведет переговоры.

Во-первых, это 100 дней не для Келлога (спецпредставителя Трампа Кита Келлога -ред.), это 100 дней для россиян. Далее Трамп пошел на откровенный вызов россиянам. То, что он заявил, я считаю, было обращением не к путину, а к российским элитам. Его посыл можно сформулировать так: "Убирайте этого психа, а дальше будем говорить

-пояснил Тарас Загородний. 

Политолог отметил, что Трамп в своем обращении несколько раз унизил путина и показал, что его государство - ничто, а он ему не партнер, а начальник. 

"Трамп сказал, что никаких побед у СССР не было во Второй мировой войне. Он знает, что это для путина очень болезненная тема", - добавил политолог. 

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Далее Трамп сказал, что сделает для россии услугу, то есть остановит "их катастрофу", отметил Загородний. А потом президент США начал откровенно шантажировать, заявив, что если Путин не приедет и не закончит войну, то тогда будет еще хуже. 

"А если Путин приедет на встречу к Трампу, то он может уже не возвращаться в москву, потому что его схватят в любом случае. На следующий день Трамп напомнил, что нужно снижать цену на нефть, а это катастрофа для российской экономики", - рассказал Загородний. 

По словам политолога, если Трамп такими темпами будет реализовывать свои 100 дней, то завершение войны возможно. 

Загородний отметил, что президент США заставит российскую сторону выполнять требования, но Украина тоже должна увеличивать требования, а не просто остановить россиян. 

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Об этом Зеленский очень правильно говорит, что нужно разговаривать с ними с позиции 24 февраля, с этой линии. И я уверен, что скоро он скажет: пусть забирают манатки и выходят с территории Украины. Потому что есть мирный план Зеленского, проголосованный в ООН, Генеральной Ассамблее. Там есть требования к россии - репарации, выход, за что голосовали и Соединенные Штаты Америки, и все остальное. Поэтому, учитывая решимость Трампа, я уже начинаю в это верить

- сказал политолог. 

По его словам, Трамп понимает, что нет смысла разговаривать с путиным о чем-то. "Фактически, он поставил ультиматум российским элитам, и это очень хорошо", - добавил Загородний. 

Загородний ответил, что не имеет значения, когда будет реакция от рф. Трамп может поставить ультиматум в любой момент и сразу перейти к действиям и шантажировать, например, снижением цены на нефть. 

Политолог отметил, что снижение цен на нефть Трампу нужно не только из-за россии, но и для индустриализации экономики и снижения инфляции в США. Поэтому в такой ситуации американская сторона ждать никого не будет. 

Загородний пояснил, что если Трамп заметит, что россия не реагирует на его требования, то он сразу объяснит, чем это ей грозит. Трамп будет постоянно оказывать давление. 

"Например, президент США сейчас высылает мигрантов из США, среди которых дети российской элиты, которые "мучаются", живя в Америке. А кто сказал, что их нельзя собрать в один самолет, чтобы они не "мучились в этой проклятой Америке" и полетели, например, обратно к себе в "цветущую россию"? Например, дочь лаврова или другие. Думаю, при определенных обстоятельствах это возможно", - предположил политолог. 

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По мнению эксперта, следующим этапом в стратегии Трампа может стать усиление давления на Китай, чтобы привлечь его к решению конфликта с россией. Одним из методов такого давления может стать введение пошлин на китайские товары. Сначала пошлины могут составлять 10%, что станет сигналом для Пекина к более активным действиям. В случае отсутствия прогресса этот процент может вырасти до 15%. 

Такая стратегия направлена на вынуждение Китая повлиять на россию, используя собственные рычаги влияния.

Китай может оказаться ключевым посредником, способным усилить экономическое и политическое давление на кремль. 

Этот подход является частью общей политики США, отмечает Загородний, которая отражает их роль мирового лидера. С 1945 года американская политика часто базировалась на использовании силы и жестких мер для сохранения демократии в свободном мире. Политолог напомнил, что конфликты в Корее, Вьетнаме, Лаосе и других регионах подтверждают эту тенденцию. Трамп, продолжая эту линию, не остановится перед жесткими действиями, даже если это повлечет за собой обвинения в "империализме".

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Тарас Загородний считает, что, если россия и в дальнейшем будет отказываться от уступок, ее экономическое положение может еще больше осложниться.

На этом фоне Трамп, вероятно, будет наращивать свои требования к россии.  В частности, он может настаивать на том, чтобы россияне выплатили 300 миллиардов долларов репараций со своих замороженных счетов.

Как отмечает Загородний, Трамп имеет время и возможности для таких действий.  

Однако ключевой вопрос заключается в том, будет ли политическая воля использовать эти возможности. Американцы могут "выжать" из россии все, что угодно. Если кремль решится вести войны без правил, США способны ответить похожим образом.

Загородний подчеркивает, что Трамп уже намекает на такой сценарий: российская инфраструктура может быть разрушена настолько, что ее невозможно будет восстановить. Это могут сделать неизвестные лица, и не обязательно украинцы, - причем цинично и эффективно. 

Кроме того, Соединенные Штаты способны полностью "выключить" россию от мира. 

Относительно вероятных переговоров между США и россией без участия Украины, Загородний отмечает, что рисков в этом нет. Президент Украины действует правильно: он настаивает на том, чтобы сначала украинская сторона встречалась с Трампом, а уже потом проводились трехсторонние переговоры. При этом россия по-прежнему не настроена вести диалог с украинцами. 

По мнению Загороднего, это позволяет Зеленскому занять более сильную позицию. Он сможет аргументировать, что россияне избегают переговоров и потребует большего вмешательства со стороны США, в частности путем предоставления Украине дополнительного оружия.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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