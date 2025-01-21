В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
Киев • УНН
В начале февраля в Вашингтоне состоится «Украинская неделя». По словам Давида Арахамии, там планируют провести основные переговоры с новой командой Трампа.
В Вашингтоне в начале февраля будет "Украинская неделя", где могут состояться основные переговоры с новой командой президента Дональда Трампа. Об этом заявил народный депутат и председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона, передает УНН.
"В начале февраля будет „Украинская неделя" в Вашингтоне. Я думаю, что там, на самом деле будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем", - сказал Арахамия.
Дополнение
15 января Президент Владимир Зеленский заявлял, что его команда прорабатывает содержание и формат будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом после инаугурации.
Зеленский отмечал, что после инаугурации президента США Дональда Трампа Украина ожидает активной совместной работы в духе концепция мира благодаря силе.
20 января в своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал создать "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир". О войне в Украине он не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем.
Впоследствии президент Трамп, отвечая на вопрос о войне рф в Украине, указал на экономические сложности в россии, которые могут подтолкнуть российского диктатора владимира путина к переговорам.