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Про війну в Україні не згадав, але запевнив, що хоче бути миротворцем: що ще було в першій промові Трампа

Київ • УНН

 • 75932 перегляди

В інавгураційній промові Трамп пообіцяв створити найпотужнішу армію в історії, але використовувати її розумно. Він наголосив на важливості завершення поточних конфліктів і запобігання новим війнам.

У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ". Про війну в Україні він не згадав, але запевнив, що хоче бути миротворцем, передає УНН.

"Ми будемо вимірювати свій успіх не тільки перемогами в боях, а й війнами, які ми закінчимо, і, можливо, найголовніше, війнами, у які ми ніколи не вплутаємося", - цитує Трампа Sky news.

Він каже, що хоче бути "миротворцем і об'єднувачем".

"Америка поверне собі законне місце найбільшої, наймогутнішої, найповажнішої нації на землі", - резюмував він.

Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову20.01.2025, 19:12 • 37372 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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