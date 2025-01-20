Про війну в Україні не згадав, але запевнив, що хоче бути миротворцем: що ще було в першій промові Трампа
Київ • УНН
В інавгураційній промові Трамп пообіцяв створити найпотужнішу армію в історії, але використовувати її розумно. Він наголосив на важливості завершення поточних конфліктів і запобігання новим війнам.
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ". Про війну в Україні він не згадав, але запевнив, що хоче бути миротворцем, передає УНН.
"Ми будемо вимірювати свій успіх не тільки перемогами в боях, а й війнами, які ми закінчимо, і, можливо, найголовніше, війнами, у які ми ніколи не вплутаємося", - цитує Трампа Sky news.
Він каже, що хоче бути "миротворцем і об'єднувачем".
"Америка поверне собі законне місце найбільшої, наймогутнішої, найповажнішої нації на землі", - резюмував він.
Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову20.01.2025, 19:12 • 37372 перегляди