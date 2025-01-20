О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа
Киев • УНН
В инаугурационной речи Трамп пообещал создать самую мощную армию в истории, но использовать ее разумно. Он подчеркнул важность завершения текущих конфликтов и предотвращения новых войн.
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал создать "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир". О войне в Украине он не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем, передает УНН.
"Мы будем измерять свой успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые мы закончим, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не ввяжемся", - цитирует Трампа Sky news.
Он говорит, что хочет быть "миротворцем и объединителем".
"Америка вернет себе законное место величайшей, самой могущественной, самой уважаемой нации на земле", - резюмировал он.
Золотой век Америки начинается сейчас: Трамп произносит инаугурационную речь20.01.2025, 19:12 • 14212 просмотров