Золотой век Америки начинается сейчас: Трамп произносит инаугурационную речь
Киев • УНН
Дональд Трамп произносит первую речь после принятия второй президентской присяги. В выступлении он поблагодарил присутствующих и заявил о начале "золотого века" Америки.
Дональд Трамп выступает с первой речью после того, как во второй раз принял президентскую присягу, передает УНН.
Он благодарит вице-президента Дж. Д. Вэнса и других политиков и судей.
"Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - говорит он.
Дональд Трамп принял присягу и стал новым президентом США20.01.25, 19:05 • 13398 просмотров