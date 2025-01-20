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Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову

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Дональд Трамп виголошує першу промову після складання другої президентської присяги. У виступі він подякував присутнім та заявив про початок "золотого віку" Америки.

Дональд Трамп виступає з першою промовою після того, як вдруге склав президентську присягу, передає УНН.

Він дякує віце-президенту Дж. Д. Венсу та іншим політикам і суддям.

"Золотий вік Америки починається прямо зараз", — каже він.

Дональд Трамп склав присягу та став новим президентом США20.01.25, 19:05 • 36416 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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j-d-vensJ. Д. Венс
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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