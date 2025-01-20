Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову

Дональд Трамп виступає з першою промовою після того, як вдруге склав президентську присягу, передає УНН.

Він дякує віце-президенту Дж. Д. Венсу та іншим політикам і суддям.

"Золотий вік Америки починається прямо зараз", — каже він.

Дональд Трамп склав присягу та став новим президентом США