Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову
Київ • УНН
Дональд Трамп виголошує першу промову після складання другої президентської присяги. У виступі він подякував присутнім та заявив про початок "золотого віку" Америки.
Дональд Трамп виступає з першою промовою після того, як вдруге склав президентську присягу, передає УНН.
Він дякує віце-президенту Дж. Д. Венсу та іншим політикам і суддям.
"Золотий вік Америки починається прямо зараз", — каже він.
Дональд Трамп склав присягу та став новим президентом США20.01.25, 19:05 • 36416 переглядiв