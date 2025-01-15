Зеленський розкрив очікування від президентства Трампа та нових санкцій проти рф
Київ • УНН
Президент України очікує активної співпраці з новообраним президентом США Трампом у дусі "миру через силу". Зеленський також розраховує на посилення санкцій проти РФ та обговорив перспективи вступу України до ЄС.
Глава держави Володимир Зеленський заявив, що після інавгурації президента США Дональда Трампа Україна очікує активної спільної роботи в дусі концепція миру завдяки силі. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском, передає УНН.
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"Ми говорили також можливості наблизити мир для України та всієї Європи. За 5 днів у США відбудеться інавгурація президента Трампа. Ми очікуємо активної спільної роботи в дусі концепція миру завдяки силі. Ми розраховуємо і на посилення санкцій проти росії за війну. В цьому важливий голос Польщі і зараз готується 16-й пакет санкцій ЄС", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що наступне півріччя це час активної роботи щодо майбутнього вступу України до ЄС.
Ми маємо бути зараз максимально ефективними у відкритті переговорних кластерів та узгодженні позицій. Щонайменше кілька кластерів ми можемо відкрити. Це не лише про дипломатію і економіку, не лише про політику, це одне із питань безпеки. Чим швидше Україна буде в ЄС, чим швидше Україна стане членом НАТО, чим більше буде нашої взаємодії, тим швидше вся Європа отримає потрібну геополітичну визначеність. росія не пройде там, де є наша інтеграція
Нагадаємо
Європейська комісія збирається запропонувати заборону на імпорт російського первинного алюмінію у своєму 16-му пакеті санкцій проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.