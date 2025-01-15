Зеленський розкрив очікування від президентства Трампа та нових санкцій проти рф

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що після інавгурації президента США Дональда Трампа Україна очікує активної спільної роботи в дусі концепція миру завдяки силі. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском, передає УНН.

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"Ми говорили також можливості наблизити мир для України та всієї Європи. За 5 днів у США відбудеться інавгурація президента Трампа. Ми очікуємо активної спільної роботи в дусі концепція миру завдяки силі. Ми розраховуємо і на посилення санкцій проти росії за війну. В цьому важливий голос Польщі і зараз готується 16-й пакет санкцій ЄС", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наступне півріччя це час активної роботи щодо майбутнього вступу України до ЄС.

Ми маємо бути зараз максимально ефективними у відкритті переговорних кластерів та узгодженні позицій. Щонайменше кілька кластерів ми можемо відкрити. Це не лише про дипломатію і економіку, не лише про політику, це одне із питань безпеки. Чим швидше Україна буде в ЄС, чим швидше Україна стане членом НАТО, чим більше буде нашої взаємодії, тим швидше вся Європа отримає потрібну геополітичну визначеність. росія не пройде там, де є наша інтеграція