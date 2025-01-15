Зеленский раскрыл ожидания от президентства Трампа и новых санкций против рф
Киев • УНН
Президент Украины ожидает активного сотрудничества с новоизбранным президентом США Трампом в духе «мира через силу». Зеленский также рассчитывает на усиление санкций против рф и обсудил перспективы вступления Украины в ЕС.
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации президента США Дональда Трампа Украина ожидает активной совместной работы в духе концепция мира благодаря силе. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает УНН.
Детали
"Мы говорили также о возможности приблизить мир для Украины и всей Европы. Через 5 дней в США состоится инаугурация президента Трампа. Мы ожидаем активной совместной работы в духе концепция мира благодаря силе. Мы рассчитываем и на усиление санкций против россии за войну. В этом важен голос Польши и сейчас готовится 16-й пакет санкций ЕС", - сказал Зеленский.
Он отметил, что следующее полугодие это время активной работы относительно будущего вступления Украины в ЕС.
Мы должны быть сейчас максимально эффективными в открытии переговорных кластеров и согласовании позиций. По меньшей мере несколько кластеров мы можем открыть. Это не только о дипломатии и экономике, не только о политике, это один из вопросов безопасности. Чем быстрее Украина будет в ЕС, чем быстрее Украина станет членом НАТО, чем больше будет нашего взаимодействия, тем быстрее вся Европа получит нужную геополитическую определенность. россия не пройдет там, где есть наша интеграция
Напомним
Европейская комиссия собирается предложить запрет на импорт российского первичного алюминия в своем 16-м пакете санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину.