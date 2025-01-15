Зеленский раскрыл ожидания от президентства Трампа и новых санкций против рф

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации президента США Дональда Трампа Украина ожидает активной совместной работы в духе концепция мира благодаря силе. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает УНН.

Детали

"Мы говорили также о возможности приблизить мир для Украины и всей Европы. Через 5 дней в США состоится инаугурация президента Трампа. Мы ожидаем активной совместной работы в духе концепция мира благодаря силе. Мы рассчитываем и на усиление санкций против россии за войну. В этом важен голос Польши и сейчас готовится 16-й пакет санкций ЕС", - сказал Зеленский.

Он отметил, что следующее полугодие это время активной работы относительно будущего вступления Украины в ЕС.

Мы должны быть сейчас максимально эффективными в открытии переговорных кластеров и согласовании позиций. По меньшей мере несколько кластеров мы можем открыть. Это не только о дипломатии и экономике, не только о политике, это один из вопросов безопасности. Чем быстрее Украина будет в ЕС, чем быстрее Украина станет членом НАТО, чем больше будет нашего взаимодействия, тем быстрее вся Европа получит нужную геополитическую определенность. россия не пройдет там, где есть наша интеграция - добавил Зеленский.

Напомним

Европейская комиссия собирается предложить запрет на импорт российского первичного алюминия в своем 16-м пакете санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину.