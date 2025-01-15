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ЄС готує заборону на імпорт російського алюмінію в новому пакеті санкцій - Reuters

ЄС готує заборону на імпорт російського алюмінію в новому пакеті санкцій - Reuters

Київ • УНН

 • 33587 перегляди

Європейська комісія планує включити заборону на імпорт російського первинного алюмінію в 16-й пакет санкцій. Обмеження запроваджуватимуть поетапно, їх ухвалення очікується в лютому 2024 року.

Європейська комісія збирається запропонувати заборону на імпорт російського первинного алюмінію у своєму 16-му пакеті санкцій проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, заявили дипломати ЄС у вівторок, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Країни ЄС сподіваються ухвалити 16-й пакет санкцій у лютому в ознаменування третіх роковин війни.

За словами джерел, Єврокомісія провела неофіційні зустрічі з країнами ЄС у вівторок для обговорення деталей майбутнього пакета. Одне джерело додало, що заборона вводитиметься поетапно.

У листі, опублікованому наприкінці минулого року, 10 країн ЄС запропонували додаткові санкції проти торгівлі з росією, включно з виробництвом таких металів, як алюміній.

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Наразі блок із 27 країн заборонив алюмінієву продукцію, включно з дротом, трубами і фольгою. Це становить менше 15% імпорту ЄС металу, використовуваного в транспортній, пакувальній та будівельній галузях. Значно легший, ніж сталь, алюміній тепер є кращим металом у широкому спектрі деталей для електромобілів.

США і Велика Британія заборонили імпорт металів, вироблених у росії, 2024 року, але ЄС відмовився наслідувати їхній приклад через протидію деяких держав-членів.

Алюміній на LME досяг найвищого рівня за майже місяць на рівні 2602 доларів за тонну після новин, але пізніше знизився на 0,1% до 2576,50 доларів.

Доповнення

Імпорт первинного алюмінію з росії в ЄС скоротився за останні два роки. За даними постачальника інформації Trade Data Monitor, з січня по жовтень минулого року ЄС імпортував з росії понад 130 000 метричних тонн первинного алюмінію, або близько 6% від загального обсягу в 2,2 мільйона тонн.

Компанії ЄС і США можуть спровокувати перегони за альтернативні поставки з Близького Сходу, зокрема з Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейну. За даними Міжнародного інституту алюмінію, у 2024 році на регіон припало близько 9% світових поставок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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