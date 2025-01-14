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ЄС готує новий пакет санкцій: які сфери рф опиняться під ударом

ЄС готує новий пакет санкцій: які сфери рф опиняться під ударом

Київ • УНН

 • 30658 перегляди

Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти росії наступного тижня. Обмеження торкнуться алюмінію, агропродукції, тіньового флоту, СПГ та додаткових банків.

Європейський союз готує новий пакет санкцій щодо росії, повідомляє редактор Радіо Свобода з питань Європи​ Рікард Юзвяк, передає УНН.

"Новий пакет санкцій ЄС щодо рф готується, але спочатку його представлять країнам-членам наступного тижня. Націлений на алюміній, агропродукцію, тіньовий флот, СПГ та інші банки", – написав він у соцмережі Х.  

За даними Рікарда Йозвяка, це буде "змістовний пакет", незважаючи на те, що стає все важче знаходити нові сфери для санкцій. Пакет санкцій стосується боротьби з обходом санкцій. Також передбачає обмеження на імпорт алюмінію, тарифи на агропродукцію плюс добрива, розширення переліку суден "тіньового флоту" рф, щодо яких застосовуються санкції.

Запровадження санкції США проти найбільших нафтових компаній рф: деталі10.01.25, 18:46 • 33133 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз

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