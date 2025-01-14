ЄС готує новий пакет санкцій: які сфери рф опиняться під ударом

Європейський союз готує новий пакет санкцій щодо росії, повідомляє редактор Радіо Свобода з питань Європи​ Рікард Юзвяк, передає УНН.

"Новий пакет санкцій ЄС щодо рф готується, але спочатку його представлять країнам-членам наступного тижня. Націлений на алюміній, агропродукцію, тіньовий флот, СПГ та інші банки", – написав він у соцмережі Х.

За даними Рікарда Йозвяка, це буде "змістовний пакет", незважаючи на те, що стає все важче знаходити нові сфери для санкцій. Пакет санкцій стосується боротьби з обходом санкцій. Також передбачає обмеження на імпорт алюмінію, тарифи на агропродукцію плюс добрива, розширення переліку суден "тіньового флоту" рф, щодо яких застосовуються санкції.

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