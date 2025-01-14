ЕС готовит новый пакет санкций: какие сферы рф окажутся под ударом

ukenru
Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14:03 • 53139 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
13:22 • 104242 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 94143 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 138195 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 127839 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 131138 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 231924 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 287850 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226433 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284064 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Это невозможно": Фицо отказался ехать в Киев

«Это невозможно": Фицо отказался ехать в Киев

14 января, 11:06 • 32057 просмотра
В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

14 января, 11:23 • 79096 просмотра
Кабмин утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет

Кабмин утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет

14 января, 12:19 • 29282 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14:49 • 73533 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

15:10 • 59148 просмотра
публикации
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

15:10 • 59148 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14:49 • 73533 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

13:22 • 104240 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 119515 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 123179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 114035 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 106206 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 112358 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 109652 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 110956 просмотра
Актуальное
ЕС готовит новый пакет санкций: какие сферы рф окажутся под ударом

ЕС готовит новый пакет санкций: какие сферы рф окажутся под ударом

Киев  •  УНН

 • 7222 просмотра

Read in English

Европейский Союз планирует представить новый пакет санкций против России на следующей неделе. Ограничения коснутся алюминия, агропродукции, теневого флота, СПГ и дополнительных банков.

Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении россии, сообщает редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк, передает УНН.

"Новый пакет санкций ЕС в отношении рф готовится, но сначала его представят странам-членам на следующей неделе. Нацелен на алюминий, агропродукцию, теневой флот, СПГ и другие банки", - написал он в соцсети Х.  

По данным Рикарда Йозвяка, это будет "содержательный пакет", несмотря на то, что становится все труднее находить новые сферы для санкций. Пакет санкций касается борьбы с обходом санкций. Также предусматривает ограничения на импорт алюминия, тарифы на агропродукцию плюс удобрения, расширение перечня судов "теневого флота" рф, в отношении которых применяются санкции.

Введение санкции США против крупнейших нефтяных компаний рф: детали 10.01.25, 18:46 • 32209 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз

Обратиться по вопросам размещения рекламы