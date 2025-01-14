ЕС готовит новый пакет санкций: какие сферы рф окажутся под ударом

Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении россии, сообщает редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк, передает УНН.

"Новый пакет санкций ЕС в отношении рф готовится, но сначала его представят странам-членам на следующей неделе. Нацелен на алюминий, агропродукцию, теневой флот, СПГ и другие банки", - написал он в соцсети Х.

По данным Рикарда Йозвяка, это будет "содержательный пакет", несмотря на то, что становится все труднее находить новые сферы для санкций. Пакет санкций касается борьбы с обходом санкций. Также предусматривает ограничения на импорт алюминия, тарифы на агропродукцию плюс удобрения, расширение перечня судов "теневого флота" рф, в отношении которых применяются санкции.

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