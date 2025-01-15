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ЕС готовит запрет на импорт российского алюминия в новом пакете санкций - Reuters

ЕС готовит запрет на импорт российского алюминия в новом пакете санкций - Reuters

Киев  •  УНН

 • 4975 просмотра

Европейская комиссия планирует включить запрет на импорт российского первичного алюминия в 16-й пакет санкций. Ограничения будут вводиться поэтапно, их принятие ожидается в феврале 2024 года.

Европейская комиссия намерена предложить запрет на импорт российского первичного алюминия в своем 16-м пакете санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину, заявили дипломаты ЕС во вторник, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Страны ЕС надеются принять 16-й пакет санкций в феврале в ознаменование третьей годовщины войны.

По словам источников, Еврокомиссия провела неофициальные встречи со странами ЕС во вторник для обсуждения деталей предстоящего пакета. Один источник добавил, что запрет будет вводиться поэтапно.

В письме, опубликованном в конце прошлого года, 10 стран ЕС предложили дополнительные санкции против торговли с россией, включая производство таких металлов, как алюминий.

ЕС готовит новый пакет санкций: какие сферы рф окажутся под ударом14.01.2025, 20:17 • 22961 просмотр

На данный момент блок из 27 стран запретил алюминиевую продукцию, включая проволоку, трубы и фольгу. Это составляет менее 15% импорта ЕС металла, используемого в транспортной, упаковочной и строительной отраслях. Значительно более легкий, чем сталь, алюминий теперь является предпочтительным металлом в широком спектре деталей для электромобилей.

США и Великобритания запретили импорт металлов, произведенных в россии, в 2024 году, но ЕС отказался последовать их примеру из-за противодействия некоторых государств-членов.

Алюминий на LME достиг самого высокого уровня за почти месяц на уровне 2602 долларов за тонну после новостей, но позже снизился на 0,1% до 2576,50 долларов.

Дополнение

Импорт первичного алюминия из россии в ЕС сократился за последние два года. По данным поставщика информации Trade Data Monitor, с января по октябрь прошлого года ЕС импортировал из россии более 130 000 метрических тонн первичного алюминия, или около 6% от общего объема в 2,2 миллиона тонн.

Компании ЕС и США могут спровоцировать гонку за альтернативные поставки с Ближнего Востока, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. По данным Международного института алюминия, в 2024 году на регион пришлось около 9% мировых поставок.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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