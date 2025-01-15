ЕС готовит запрет на импорт российского алюминия в новом пакете санкций - Reuters
Киев • УНН
Европейская комиссия планирует включить запрет на импорт российского первичного алюминия в 16-й пакет санкций. Ограничения будут вводиться поэтапно, их принятие ожидается в феврале 2024 года.
Европейская комиссия намерена предложить запрет на импорт российского первичного алюминия в своем 16-м пакете санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину, заявили дипломаты ЕС во вторник, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Страны ЕС надеются принять 16-й пакет санкций в феврале в ознаменование третьей годовщины войны.
По словам источников, Еврокомиссия провела неофициальные встречи со странами ЕС во вторник для обсуждения деталей предстоящего пакета. Один источник добавил, что запрет будет вводиться поэтапно.
В письме, опубликованном в конце прошлого года, 10 стран ЕС предложили дополнительные санкции против торговли с россией, включая производство таких металлов, как алюминий.
ЕС готовит новый пакет санкций: какие сферы рф окажутся под ударом14.01.2025, 20:17 • 22961 просмотр
На данный момент блок из 27 стран запретил алюминиевую продукцию, включая проволоку, трубы и фольгу. Это составляет менее 15% импорта ЕС металла, используемого в транспортной, упаковочной и строительной отраслях. Значительно более легкий, чем сталь, алюминий теперь является предпочтительным металлом в широком спектре деталей для электромобилей.
США и Великобритания запретили импорт металлов, произведенных в россии, в 2024 году, но ЕС отказался последовать их примеру из-за противодействия некоторых государств-членов.
Алюминий на LME достиг самого высокого уровня за почти месяц на уровне 2602 долларов за тонну после новостей, но позже снизился на 0,1% до 2576,50 долларов.
Дополнение
Импорт первичного алюминия из россии в ЕС сократился за последние два года. По данным поставщика информации Trade Data Monitor, с января по октябрь прошлого года ЕС импортировал из россии более 130 000 метрических тонн первичного алюминия, или около 6% от общего объема в 2,2 миллиона тонн.
Компании ЕС и США могут спровоцировать гонку за альтернативные поставки с Ближнего Востока, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. По данным Международного института алюминия, в 2024 году на регион пришлось около 9% мировых поставок.