Трамп: "Гадаю, путін руйнує росію, не укладаючи угоду"

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання щодо війни рф в Україні, вказав на економічні складнощі в росії, що можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до перемовин, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

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У відповідь на запитання журналістів щодо російської війни в Україні Трамп заявив, що "Зеленський хоче укласти домовленість". Він висловив сподівання, що путін також має бути готовий до угоди, бо "він руйнує росію, не укладаючи угоду".

"Гадаю, росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду", - вказав президент США.

Коментуючи можливість санкцій проти росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.

Президент США сказав, що він планує провести зустріч з путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що "це може відбутись досить швидко".

Трамп підтвердив, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись".

"Вона б не почалась, якби я був президентом", - наголосив Трамп свою передвиборчу тезу. Трамп вказав на значні втрати серед російських та українських військових.

Також він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО. "НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%", - сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.

Про війну в Україні не згадав, але запевнив, що хоче бути миротворцем: що ще було в першій промові Трампа