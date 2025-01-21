Трамп: «Думаю, путин разрушает россию, не заключая сделку»
Киев • УНН
Трамп считает, что экономические проблемы России могут подтолкнуть Путина к переговорам.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о войне рф в Украине, указал на экономические сложности в России, которые могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам, пишет УНН со ссылкой на «Голос Америки».
Детали
В ответ на вопрос журналистов о российской войне в Украине Трамп заявил, что «Зеленский хочет заключить договоренность». Он выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что «он разрушает Россию, не заключая сделку».
«Думаю, россия имеет большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить сделку», - указал президент США.
Комментируя возможность санкций против России, Трамп заявил, что он предпочитает пошлины санкциям.
Президент США сказал, что он планирует провести встречу с Путиным, но не раскрыл деталей относительно возможных сроков такой встречи, отметив, что «это может произойти достаточно быстро».
Трамп подтвердил, что пытается «как можно скорее» добиться завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война «никогда не должна была начаться».
«Она бы не началась, если бы я был президентом», - подчеркнул Трамп свой предвыборный тезис. Трамп указал на значительные потери среди российских и украинских военных.
Также он заявил, что США оказывают большую помощь Украине, чем другие страны НАТО. «НАТО должно платить больше. НАТО должно платить 5%», - сказал Трамп, повторив свое требование к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Столько на оборону не тратит сейчас ни одна страна НАТО, включая США.
О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа20.01.25, 20:07 • 61775 просмотров