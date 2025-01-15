Зеленський заявив, що його команда вже готує зустріч із Трампом після інавгурації

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Команда Президента України готує зміст і формат зустрічі з Дональдом Трампом після його інавгурації. Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки та справедливого миру для України.

Команда Президента України пропрацьовує зміст і формат майбутньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом після інавгурації. Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском, передає УНН.

США є стратегічним партнером стабільності в світі. Вони найбільші донори для України в цій боротьбі за виживання проти російської агресії. Ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Після інавгурації наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання. Найголовніше для нас ви знаєте. Ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а хочемо закінчити справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що росія не повернеться з війною знову проти України 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки.

Сьогодні для нас стратегічними гарантіями безпеки є і членство в ЄС, і майбутнє членство в НАТО, і майбутні пакети зброї, і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватися в рази, коли ти є сусідом з росією з мільйонною армією, яка в будь-який момент може прийти знову з війною проти української незалежності, української свободи 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що після інавгурації президента США Дональда Трампа Україна очікує активної спільної роботи в дусі концепція миру завдяки силі.

Радники обраного президента США Дональда Трампа тепер визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше.

Павло Башинський

Павло Башинський

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