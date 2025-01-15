Радники Трампа змінили терміни мирної угоди щодо України з "одного дня" на місяці - Reuters

Радники обраного президента США Дональда Трампа тепер визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше. Про це пише Reuters, передає УНН.

Два помічники Трампа, які обговорювали війну в Україні з обраним президентом, заявили, що вони розглядають строки врегулювання війни в кілька місяців, назвавши обіцянки укласти мирну угоду в перший день президентства "поєднанням передвиборчого блефу і недостатньої оцінки важковирішуваності конфлікту і часу, необхідного для укомплектування штату нової адміністрації".

Ці оцінки збігаються з висловлюваннями майбутнього посланника Трампа щодо росії та України, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, який в інтерв'ю Fox News минулого тижня заявив, що хотів би отримати "рішення" щодо війни протягом 100 днів, що набагато перевищує початкові терміни, встановлені обраним президентом.

Контекст

Напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Трамп десятки разів заявляв, що укладе угоду між Україною і росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше. Однак наприкінці жовтня він ледь помітно змінив свою риторику і став говорити, що зможе вирішити проблему війни "дуже швидко".

Дональд Трамп вважає, що без діалогу з росією угода щодо України неможлива. Він планує працювати над цим у найближчі місяці.