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Трамп готує зустріч з путіним для обговорення "мирної угоди": Волтц розповів, чи залучать до переговорів Україну

Київ • УНН

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Радник Трампа анонсував підготовку зустрічі новообраного президента США з путіним для обговорення завершення війни. За словами Волтца, телефонна розмова між ними може відбутися найближчим часом.

Новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що без діалогу з росією угода щодо України неможлива. Він планує працювати над цим у найближчі місяці.  Про це заявив майбутній радник американського президента з національної безпеки Майк Волтц в інтервʼю американському телеканалу ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

Майк Волтц заявив, що наразі вже триває  підготовка зустрічі Трампа та путіна. За його словами, укладання угоди про завершення війни в Україні, як вважає Трамп, не можливе без діалогу з рф. 

"З точки зору президента Трампа, ви не можете укласти угоду, якщо у вас немає якоїсь форми стосунків і діалогу з іншою стороною, і ми абсолютно створимо це в найближчі місяці", - заявив  Вольц. 

На запитання, чи очікує він, що з початку трамп зустрінеться лише з путіним, чи буде спроба залучити й Україну до перших переговорів, він відповів, що "ми ще не визначили точну структуру цієї зустрічі, зараз працюємо над цим".

Доповнення 

Волтц очікує, що телефонна розмова Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним відбудеться у найближчі дні або тижні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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