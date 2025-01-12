У Трампа анонсували телефонну розмову з путіним найближчим часом
Київ • УНН
Майк Волтц очікує на телефонну розмову між Трампом і путіним у найближчі дні або тижні. кремль заявив про готовність до переговорів без попередніх умов після інавгурації 20 січня.
Майбутній радник президента США з національної безпеки Майк Волтц очікує, що телефонна розмова Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним відбудеться у найближчі дні або тижні. Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу ABC News, передає УНН із посиланням на "Радіо свобода".
"Я очікую дзвінка між Трампом і путіним у найближчі дні і тижні", – заявив Волтц.
Доповнення
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.
За словами речника кремля дмитра пєскова, росія "без попередніх умов" готова до зустрічі між володимиром путіним та Дональдом Трампом. Також у москві заявили про "політичну волю з боку США", яка необхідна для можливої майбутньої зустрічі.
Раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що президент росії володимир путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда Трампа, щодо можливого мирного плану.