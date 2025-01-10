Трамп анонсував підготовку до зустрічі з путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Про це пише Reuters, передає УНН.

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За інформацією джерела, Дональд Трамп зробив відповідну заяву перед зустріччю з губернаторами-республіканцями у Флориді.

Він (путін) хоче зустрітися, йде робота над організацією - йдеться у заяві майбутнього президента США.

Водночас Трамп не поділився датою можливої зустрічі.

Нагадаємо

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що президент росії володимир путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.