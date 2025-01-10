Трамп анонсировал подготовку к встрече с путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече с владимиром путиным, не раскрывая конкретной даты. Ранее путин отверг мирный план, который разрабатывает команда Трампа.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас идет подготовка к его встрече с российским диктатором владимиром путиным. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
По информации источника, Дональд Трамп сделал соответствующее заявление перед встречей с губернаторами-республиканцами во Флориде.
Он (путин) хочет встретиться, идет работа над организацией
В то же время Трамп не поделился датой возможной встречи.
Напомним
Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что президент россии владимир путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.