путін готовий до зустрічі з Трампом без умов - пєсков
Київ • УНН
пєсков заявив про готовність путіна зустрітися з Трампом без попередніх умов. Для цього потрібні лише взаємне бажання та політична воля вести діалог, зазначив речник кремля.
За словами речника кремля, росія "без попередніх умов" готова до зустрічі між володимиром путіним та Дональдом Трампом. Також у москві заявили про "політичну волю з боку США", яка необхідна для можливої майбутньої зустрічі.
Про це пишуть росЗМІ із посиланням на заяву дмитра пєскова, прессекретаря кремля, передає УНН.
Деталі
"Президент Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, у тому числі з президентом США і в тому числі з Дональдом Трампом. Жодних умов для цього не потрібно. Потрібні взаємне бажання і політична воля вести діалог і вирішувати існуючі проблеми у вигляді діалогу", - заявив представник кремля.
За його словами, росія зберігає свою "позицію щодо України", яку путін озвучував раніше. Крім того, він підтвердив, що росія вітає намір Трампа вирішувати проблеми через діалог.
Прессекретар кремля також прокоментував заяви президента США Джо Байдена, зазначивши, що він намагається залишити Трампу якомога більш складну ситуацію, зокрема вводячи нові санкції проти росії.
Щодо можливих зустрічей Трампа з представниками росії, пєсков підкреслив, що конкретика з'явиться лише після інавгурації нового президента США, бо наразі відповідних заяв від Трампа ще не було.
Нагадаємо
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.
Раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що президент росії володимир путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда Трампа, щодо можливого мирного плану.