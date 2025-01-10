путин готов к встрече с Трампом без условий - песков

По словам представителя Кремля, россия «без предварительных условий» готова к встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Также в москве заявили о «политической воле со стороны США», которая необходима для возможной будущей встречи.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря кремля, передает УНН.

Детали

«Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и в том числе с Дональдом Трампом. Никаких условий для этого не требуется. Нужны взаимное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы в виде диалога», - заявил представитель кремля.

По его словам, россия сохраняет свою «позицию по Украине», которую Путин озвучивал ранее. Кроме того, он подтвердил, что россия приветствует намерение Трампа решать проблемы через диалог.

Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал заявления президента США Джо Байдена, отметив, что он пытается оставить Трампу как можно более сложную ситуацию, в частности вводя новые санкции против России.

Относительно возможных встреч Трампа с представителями России, Песков подчеркнул, что конкретика появится только после инаугурации нового президента США, потому что пока соответствующих заявлений от Трампа еще не было.

Напомним,

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас идет подготовка к его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что президент россии владимир путин отверг предложение, которое разрабатывает команда Трампа, относительно возможного мирного плана.